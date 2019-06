Esperpento tuitero de Cristina Fallarás: "Follo con quien me da la gana"

Cuando creíamos que era imposible superarlo estábamos equivocados. Cristina Fallarás no falla y hace estallar al personal de la risa, esta vez ha sido a través de un mensaje de Twitter que publicaba el 6 de junio de 2019 de buena mañana:

Como lo que me da la gana

Bebo lo que me da la gana

Fumo lo que me da la gana

Follo con quien me da la gana

Me gustan mi cuerpo y mi edad



Y al que le pique, ya sabe#loquehayqueoír