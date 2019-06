Arturo Pérez-Reverte escribe 4 palabras sobre la bandera y España se pone firme

Donde pone el ojo, pone casi siempre la bala el ex reportero de guerra Arturo Pérez-Reverte (Pérez-Reverte revela cuál es el principal problema de España y Ussía le corrige sin acritud).

La bandera de España, como símbolo nacional, protagoniza un debate constante en la sociedad española.

El proceso independentista en Cataluña y la postura de algunos partidos como Podemos o los partidos nacionalistas respecto al uso y presencia de la bandera española ha provocado una importante división en nuestro país.

El pasado 5 de junio de 2019, Pérez Reverte publicaba una imagen, con el mar Mediterráneo de fondo, que centraba la atención en la bandera España.

A la imagen le acompañaba el siguiente mensaje: "Deshilachada en cien combates".

Este tuit de Pérez Reverte ha conseguido el aplauso de muchos de sus seguidores, que también han querido hacer referencia a la insignia nacional en sus respuestas.

En noviembre de 2018, Arturo Pérez Reverte publicó en su espacio semanal en 'XLSemanal' un artículo titulado "Sonarse con las banderas", publicación que hacía referencia al vomitivo sketch de Dani Mateo en 'La Sexta', cuando decidió sonarse los mocos con la bandera de España.

En palabras de Reverte:

"Las miro con un educado escepticismo que no excluye el respeto, no por ellas sino por quienes las respetan, ni disipa el desprecio, no por ellas sino por quienes las usan con vileza. Las miro, en fin, no con equidistancia sino con ecuanimidad, que no es lo mismo; pero nunca se me ocurriría insultarlas".