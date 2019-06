Jose María García le canta las verdades del barquero a David Jiménez y le destroza de un plumazo su libro

Acaba de salir, recién calentita del horno, la entrevista que Zenda Libros le hace a José María García. No es simplemente una entrevista de trayectoria, también toca muchos temas de actualidad de los que el periodista ha tocado en más de una oportunidad, como sus críticas a los programas deportivos de la actualidad y el jolgorio en los que estos se han convertido en vez de apostar por el rigor y por la investigación.

José María García: "Hoy no hay periodistas, salvo contadísimas excepciones. Hoy hay propagandistas". Entrevista de @jfubeda89 con fotos de @JeosmPhoto https://t.co/TG5S42qqRC

José María García, que no se casa con nadie, no duda en meterle en la larga entrevista que pueden consultar en el enlace del propio tuit de Zenda Libros, un buen zasca a David Jiménez, exdirector de El Mundo, por tener la lengua muy larga y una desmemoria tremenda contando cosas de otros profesionales que él mismo también perpetró.

Asegura el afamado periodista deportivo que le sorprendieron las críticas de Jiménez a unas prácticas periodísticas que eran vox pópuli:

Me llevé una sorpresa: este chico es verdad que llevaba muchos años fuera de España, pero este chico… O sea, yo sé que no es tonto. Pero pensaba: "Esto sólo le puede ocurrir a un tonto". Sorprenderse de lo que cuenta en el libro. Llevaba muchos años fuera, supongo que estaba acostumbrado a otra cosa… pero esa es la historia.

Y le recuerda algo esencial:

Oiga, si usted ha tragado eso, que le han dado una indemnización jugosa, ¿por qué cuenta ahora todo eso? ¿Por qué humilla a sus compañeros? ¡Cuando a usted le había tocado la lotería! ¡Si usted mismo lo cuenta! Y estoy hablando de un tipo que me caía muy bien. ¡Si usted mismo lo cuenta! ¡Si el portero no le dejaba entrar porque no sabía quién era usted! ¿Pero dónde vive usted? Claro, el error es de quien le nombra director.