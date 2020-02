La encerrona a Juan Carlos Girauta deja a Risto Mejide retratado y a Cuatro muy tocado: «Vuestros espectadores son gilipollas, igual que el programa»

Risto Mejide, el taimado y vengativo publicista reconvertido a regenerador del periodismo, ha quedado, otra vez, retratado pero muy tocado. Nada más producirse la fenomenal bronca con Juan Carlos Girauta, que el presentador de ‘Todo es mentira’ traía preparada y bien pensada desde su casa, las reacciones a favor del ex de Ciudadanos y en contra de Mejide y del programa no se hicieron esperar.

Una oleada de reacciones en redes sociales mostraron su contrariedad con la encerrona que le perpetraron a Girauta, que debía haber pensado dónde se metía cuando aceptó la oferta de ‘TEM‘:

Lo confirmo. No se que ha pasado pero Girauta no merece salir del plató.

Por suerte no veo vuestro programa y eso que me ahorro. Sólo ver el careto del soypoliticamenteincorrectoperonotanto me provoca naúsea. Nunca tanto mediocre tuvo tanto predicamente en este país. Así nos va

— Mariluz (@Mariluz64276108) February 17, 2020