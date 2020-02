Larry Tesler: muere a los 74 años el inventor del comando ‘copia y pega’

Larry Tesler, icono de la informática y responsable de alguno de los grandes ‘destrozos’ del periodismo, ha muerto a los 74 años.

No han informado de la causa concreta de su fallecimiento.

Tesler comenzó trabajando en Silicon Valley, en California, a comienzos de los 60.

Por aquel entonces, las computadoras eran un instrumento inaccesible para la mayoría de personas.

Gracias a sus innovaciones, que incluyeron los comandos de «corta» y «copia y pega», las computadoras de uso personal se volvieron simples de aprender y usar.

Xerox, una de las empresas para las que Tesler trabajó durante su carrera, le rindió tributo.

«El inventor del corta/copia y pega, busca y reemplaza, y más, fue el antiguo investigador de Xerox Larry Tesler», dice la compañía en Twitter.

«Tu trabajo diario es más fácil hoy gracias a sus ideas revolucionarias».

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon

— Xerox (@Xerox) February 19, 2020