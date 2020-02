El hijo de Cristiano Ronaldo se estrena en Instagram y en 24 horas consigue lo imposible

No es la primera vez que vemos a Cristiano Ronaldo Jr. en Internet, pero siempre lo hacíamos a través de los perfiles sociales de su padre, Crisitano Ronaldo, o de su madre, Georgina Rodríguez, que acostumbra a compartir instantáneas familiares de forma frecuente. No ha sido hasta ahora cuando el mayor de los hijos del delantero de la Juventus F. C. ha abierto su propia cuenta de Instagram, en la que se hace llamar @minicristianoronaldo2010.

Nada más inaugurar su espacio virtual, el pequeño de 9 años publicó un vídeo de presentación en el que aseguraba a sus potenciales seguidores (que ya no tienen nada de potenciales) que iban a «poder conocerle mejor». En cuatro idiomas (inglés, español, portugués e italiano), el retoño del futbolista y la modelo debutaba (con 4 millones de reproducciones) en la popular app en la que ya cuenta con más de un millón de seguidores, que subieron como la espuma durante las primeras 24 horas gracias, en parte, a una imagen que publicó Cristiano en su muro en la que ya aparecía etiquetado.

En menos de 20 horas, el joven ‘subió’ tres post: el primero, en solitario; el segundo, en la bañera acompañado de su padre y sus hermanos y el tercero con su madre disfrutando de la Fashion Week de Milán.

Al reparar en las personas a las que sigue Cristiano Jr., advertimos que solo le interesa el contenido que transmiten sus ascendientes, su abuela Dolores Averio, Miguel Paixao (amigo de la familia) y la cuenta oficial de la Juventus.

Además del fútbol, deporte que «le encanta, lo lleva en la sangre» y al que «juega todo el tiempo», habla varias lenguas, disfruta del tiempo en familia y ahora es una auténtica promesa de influencer. ¡Agárrense que vienen curvas!