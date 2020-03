La nueva imbecilidad feminista: enseñan a fabricar mascarillas para protegerse del ‘patriarcavirus’

En plena crisis del coronavirus las feministas del 8-M han llamado a combatir al ‘patriarcavirus‘ con pañuelos a modo de mascarilla en la manifestación del próximo domingo.

Feminismos Madrid ha difundido un vídeo tutorial a través de Twitter donde explican cómo actuar contra el ‘patriarcavirus’ fabricando una mascarilla al más puro estilo do it your self. Una activista explica el proceso a seguir: «Cogemos nuestro pañuelo y lo doblamos hasta las cabezas de las chicas de nuestro logo, volvemos a doblar aquí y a continuación hacemos un nudo a cada lado que se vea bien el logotipo», el pañuelo queda como una mascarilla con filtro como las que se usan para evitar el contagio por coronavirus. «Nos ponemos la mascarilla y os hacéis vuestra foto», concluye la activista.

💜 ¿Ya tienes tu mascarilla contra el #Patriarcavirus? 💜 1️⃣ Dobla el pañuelo por arriba y por abajo, dejando a la vista el logo del 8m 2️⃣ Ata un nudo a cada lado del logo 3️⃣ Colócate la mascarilla sobre la cara, atándola de los extremos pic.twitter.com/V2jZWld94P — Feminismos Madrid (@FeminismosMad) March 5, 2020

Para las feministas, el ‘patriarcavirus’ es «una pandemia que afecta a todas las mujeres del mundo y que ha causado 14 asesinatos en España en los dos primeros meses del 2020 y 1.044 desde el año 2003″.

🦠#Patriarcavirus🦠 🆘 Es una pandemia mundial que ha causado 14 asesinatos en España en 2020 y 1344 desde 2003 🆘 🧬 La virulencia es variada: acoso, piropos, violencia psicológica, agresión sexual, asesinato…🌡️ 🥼 Los expertos coinciden en más feminismo para combatirlo🥼 pic.twitter.com/WILhpk4T5G — Feminismos Madrid (@FeminismosMad) March 5, 2020

Los piropos, una forma de transmisión del ‘patriarcavirus’

Sobre su «transmisión» las activistas apuntan que «la virulencia varía» y se puede presentar «desde los piropos, el acoso, la violencia psicológica, la invisibilización, la publicidad sexista hasta la muerte». Las feministas sostienen que «a pesar de ser uno de los virus con mayor mortalidad no existe no ha existido alarma social ni medidas para erradicarlo».

Entre lo que este colectivo denomina «medidas de protección» anuncian «una educación afectivo sexual y diversa que nos permita tener relaciones sanas», «visibilización de las violencias que inundan nuestra vida cotidiana, para concienciar a la sociedad», «erradicar los Cíes y la Ley de Extranjería que encarcela y trata a las mujeres migrantes como ciudadanos de segunda» o la «ratificación del convenio 189 y una partida presupuestaria que asegure su cumplimiento». Por último, animan a movilizarse: «Tráete tu mascarilla reivindicativa a la manifestación del 8M para combatir todas juntas al patriarcavirus».

El coronavirus en cifras

Mientras las feministas banalizan la crisis sanitaria en la que nos encontramos, el coronavirus ya se ha cobrado la vida de 5 personas en España; y con más de 300 infectados. El número de contagios supera los 97.000 casos en varios países del mundo y la cifra de fallecimientos en todo el mundo supera los 3.200. La situación es realmente alarmante en Irán, con más de 100 muertos y más de 3.500 casos confirmados; Corea del Sur, con más de 6.000 casos diagnosticados y 33 muertes; e Italia, con una cifra que supera los 3.200 casos detectados y 148 muertes.