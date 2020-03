Una insensata influencer lame el inodoro de un avión y anima a hacer al ‘Coronavirus Challenge’

El rol que las redes sociales están adoptando durante la cuarentena a causa de la pandemia de coronavirus es esencial en lo que a distracción y entretenimiento se refiere. Por la red ya circulan decenas de retos y vídeos virales que tienen por objetivo ‘matar’ la desgana del confinamiento.

Sin embargo, no todo lo que se publica en Internet está orientado a la prevención y precaución del virus que ha puesto en emergencia a todo el planeta. Sin ir más lejos, la influencer Ava Louise ha clamado al caos al publicar un cruel e insensato clip de pocos segundos en el que aparece chupando la base del inodoro de un avión. Bajo el nombre de ‘Coronavirus Challenge’, la miamense (que cuenta con más de 160.000 followers en Instagram) pretende convertirse en un fenómeno viral a costa de poner en riesgo la salud de miles de personas.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020