El descomunal enfado de José Manuel Soto por tener a su mujer enferma pero no poder hacerle el test del Covid-19: “No tenéis vergüenza”

El coronavirus se encamina a su punto álgido y más peligroso en España, y no entiende de categorías, ni de profesiones, ni de nivel económico ni de anda.

Y tristemente la enfermedad ha azotado a la familia del cantante y últimamente controvertido José Manuel Soto, que tiene a su mujer con alta fiebre pero sin posibilidad de hacerse la prueba para saber si tiene el Covid-19.

En un solo tuit, como acostumbra el sevillano, directo, contundente y cargado de verdad, critica duramente la situación que le está tocando vivir. En España no hay dinero ni recursos para hacer el dichoso test del coronavirus a todo el mundo con los síntomas, pero sí hay y ha habido mucho dinero durante mucho tiempo para mangantes como Quim Torra, Gabriel Rufián, sindicatos de diverso pelaje y chiringuitos feminazis. Estos últimos, sin olvidar, ayudaron a propagar la enfermedad con la infausta manifestación del 8-M en Madrid que nunca debió celebrarse:

Mi mujer lleva 3 días con mucha fiebre, no sabemos si tiene el #Covid_19 porque no hay dinero para las pruebas, tampoco hay dinero para mascarillas ni para geles, el dinero en España está para Torras, Rufianes, sindicatos y chiringuitos feminazis, no tenéis vergüenza — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 19, 2020

Quim Torra, lo más indecente

En toda esta crisis del coronavirus hay una figura que se está revelando en España como la más miserable de todas. Es Quim Torra, el independentista número uno, el que en los primeros días del Estado de Alerta negó la mayor a España solo porque Pedro Sánchez no había contado con su opinión para adquirir el poder sobre Cataluña en un momento tan delicado, fue premiado apenas unos días después con la infección por la dichosa enfermedad del Covid-19.

Hasta ahí todo podría haber sido normal, pero no, lo miserable de Torra no conoce límites, y fue entonces, con él en desgracia, cuando llegó a proferir que lo que a él le importa no son las banderas ni las fronteras, sino la salud de los ciudadanos. Es increíble. Cuánta razón tiene José Manuel Soto.