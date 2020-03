TikTok rechaza a los pobres, feos y personas «con cuerpos anormales»: se destapa la verdad de la app de moda

View this post on Instagram

SISTER LOVE ❤ No hay problema que no se pueda solucionar con Amor! There is no problem that can’t be solved with love. Nos encanta esta fragancia #AMORAMOR de @cacharelparfums ya que huele genial y nos hace sentir muy bien! • Menciona a la persona con la que harías un baile así. • Tag a friend your would do this dance with. #Stickwithlove