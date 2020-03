¿Coronavirus challenge? Un influencer lame inodoro público y acaba en el hospital con COVID-19

Recientemente, un bloguero de Beverly Hills (California, EE.UU.) fue diagnosticado con covid-19 poco después de publicar un video en donde lamió un inodoro público para sumarse al reto ‘Coronavirus challenge’, informó Daily Mail.

El joven de 21 años, que escribe en Twitter bajo el nombre GayShawnMendez y se presenta como Larz, divulgó la grabación el 20 de marzo. «Comparte para difundir el conocimiento sobre el coronavirus», comentó en su publicación. Se grabó entrando en unos servicios públicos. Entra en uno de los cubículos con retretes. Levanta las tapas del inodoro. Se agacha. Y culmina su actuación sacando la lengua a pasear por la porcelana.

Dos días después, y de manera karmática, publicó un nuevo video grabado en una cama de hospital, en el que confiesa haber contraído el virus. «He sido diagnosticado de coronavirus», escribe en su publicación acompañada con el emoticono de la carita enferma.

La cuenta de Larz cuenta con más de 34mil seguidores y hasta el momento este video lleva casi 130mil reproducciones. Pagó el precio de su estupidez.

Todo comenzó con la joven Ava Louise, infuencer de TikTok, quien causó controversia por su impresionante y asquerosa publicación.

En el video propone el Coronavirus Challenge, el cual consiste en arriesgar la salud para contagiarse. En el material se la ve lamiendo objetos en público para contraer el virus. La infuencer, quien tiene más de 150.000 seguidores, publicó un video donde lame un inodoro de un avión.

Miles de usuarios criticaron su decisión de exponerse de esta manera ya que promueve actividades insalubres en una situación de pandemia.

Sin embargo, al parecer a otros jóvenes le pareció buena idea arriesgar su salud por conseguir popularidad.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020