La última bobada de Mamen Mendizábal, que debería estar ‘en la nevera’ durante la pandemia, se lleva un rapapolvo descomunal

Parece evidente que para que se desarrolle en su máxima expresión toda crisis, como es el caso de la pandemia sanitaria y económica que deja la expansión del coronavirus, hacen falta muchos errores concatenados. Y en España, se han dado todos.

A razón de más de 800 muertes diarias en el arranque de un abril negro de 2020, todo el que haya tenido un ápice de responsabilidad en este proceso debiera meter la cabeza en algún sitio donde no pudiera verse, incluyendo también a los medios de comunicación y sus periodistas que se han comido la pandemia después de intentar negarla.

Pero es curioso cómo hay gente que tiene la desfachatez, la poca vergüenza o la falta de autocrítica de seguir adelante pase lo que pase, hayan dicho lo que hayan dicho y queden como queden. Sí, estamos hablando de Mamen Mendizábal, la presentadora de laSexta que aunque debería estar muy escondida se permite el lujo de opinar sobre cosas. Y así pasa lo que pasa.

Respondiendo la periodista de la cadena ahora subvencionada por el Gobierno a un tuit de Pablo Casado en el que, sencillamente, el líder del PP y de la oposición pide que se decrete el luto nacional. A Mamen, que debería estar muy callada, le parece mal. Mamen, ¡cállate de una vez!

Todos llevamos el luto. No es necesario que nos lo declare nadie. https://t.co/41O84kjjgc

Sí, es increíble, pues Mamen Mendizábal aún se pone cada tarde al frente de su programa en laSexta, muy pocas semanas después de haber tenido la desvergüenza de decir que eso del coronavirus era una nimiedad, una gripecilla. Lo hizo en televisión y en pleno prime time del espacio más visto cada noche.

No es necesario tener esta alarma social ni alarma sanitaria porque no se dan las circunstancias, que la gripe común sigue matando más que este coronavirus, con lo cual, yo creo que estos datos nos tienen que servir para organizarnos la cabeza.

De modo que como Mamen Mendizábal no ha podido quedarse callada como le debería corresponder, en Twitter los propios usuarios se han encargado de hacerle tendencia este 3 de abril de 2020 y no por cosas buenas, precisamente:

Hombre, Mamen, creo que declarar el luto nacional, que estamos pidiendo desde varios sectores, es honrar a los que estamos perdiendo y de los que no podemos ni despedirnos. Esto no va de colores, va de respeto y humanidad, va de no esconderlos, va de rendirles sentido homenaje🖤

— 🖤Sonia Reina Sánchez (en 🏠) (@ReinaSonia) April 3, 2020