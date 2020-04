Iker Jiménez desenmascara a Pedro Sánchez y sus mariachis del comité de expertos del coronavirus: «Nos están ocultando la verdad»

Iker Jiménez tiene claro que a él no le van a callar.

En plena pandemia por el coronavirus, el periodista de Mediaset, al que de momento han dejado sin programa en Cuatro, no solo sigue dando caña desde su canal de Youtube con el programa ‘La estirpe de los libres‘, sino que habla con aquellos medios que no se conforman con la versión oficial que pretende colocar el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista a ABC, el periodista y presentador asegura que esta crisis sanitaria es mucho más grave de lo que hasta la fecha se habían empeñado en vender los políticos:

Es grave. Está ocurriendo algo sin precedentes, la gente se está muriendo. La crisis sanitaria que estamos viviendo es mucho más grave de lo que nos están contando. Yo he perdido a familiares y tengo a gente ingresada, no lo estoy observando desde fuera. No entiendo qué perseguían aquellos que me tachaban de alarmista, o quienes ocultaban información, ¿qué buscaban? No me explico que hubiera gente que llegara a mofarse de algunos de los consejos que se daban en nuestro programa, como el de dejar los zapatos fuera de casa. El vídeo de Pablo Fuente es una muestra de que no hablábamos en vano. Aquellos que nos llamaron alarmistas deberían estar profundamente avergonzados.

Está convencido de que no se ha contado a los ciudadanos toda la verdad que se esconde tras la pandemia y que aparte se busca desacreditar a quienes así lo han denunciado:

No tengo ninguna duda de que no nos cuentan todo. Siempre he tenido problemas por hablar sin tapujos, me pasó con el ébola, cuando también dimos datos contrastados y se nos tachó de alarmistas. Cuando aquello ocurrió, mi equipo y yo nos hicimos muchas preguntas y descubrimos que había muchas cosas alrededor del ébola que no terminaban de encajar… Ahora ocurre exactamente lo mismo.

A Jiménez sobre todo lo ha llamado la atención la disparidad de opiniones de profesionales médicos y considera que muchos de los que aparecían en televisión ya estaban previamente filtrados, que eran entrevistados porque asumían una serie de consignas:

No somos más sabios que nadie, solo somos curiosos, periodistas. He visto cómo muchos de los médicos entrevistados en televisión a raíz del coronavirus no decían lo mismo que otros que opinaban sin consigna alguna. He percibido la idea de intentar quitarle hierro al asunto y también de no ver venir lo que estaba a punto de suceder. A día de hoy, se nos sigue ocultando la verdad.

Recalca que hay muchas personas que están vertiendo mentiras y han llegado al punto de soltar infundios sobre el propio periodista:

Hay mucho mentiroso y a día de hoy sigo sin entender a aquellos que mienten sobre mí, sobre todo en un tema tan grave como este. Creen que soy un loco con túnica que dice tonterías, pero soy periodista y llevo a cabo mi trabajo con pasión. Que me guste el misterio no quiere decir que no sea riguroso en otros ámbitos. Como no encajo en el sistema algunos quieren desprestigiarme, pero ahora sufren porque no esperaban que tuviera tanto apoyo.

Eso sí, asegura que él jamás piensa arrojar la toalla y que seguirá firme en su labor: