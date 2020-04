Un médico enfermo de Covid-19 pone a caldo al socialista Odón Elorza por dárselas de íntegro: «Puta vergüenza»

Lo de los políticos está siendo un dislate en general durante la crisis sanitaria y económica del coronavirus. En este tiempo tan complejo que nos ha tocado vivir, son muchos los sectores profesionales y sociales que están sufriendo en sus carnes el desempleo, el azote de la enfermedad, la ruina o la muerte, y aún así, la solidaridad y el apoyo mutuo ha sido una de las mejores lecciones de los españoles.

Pero ellos, caraduras de corbata (o de rastas), les hemos tenido que afear entre los medios de comunicación y el resto de la sociedad que no sean capaces de tener ni un mísero gesto para con sus ciudadanos. Estos políticos que con tan buenas palabras nos hablan en campaña electoral, solo utilizan a la gente para hacerse con el poder. A la hora de la verdad, tardado lo equivalente a siglos en reaccionar, cuando ya se han visto a acorralados por la opinión pública.

Un presentador fue el primero en estallar en televisión al conocer que los políticos seguían cobrando sus dietas por movilidad como si tal cosa, y habían sido incapaces de seguir las fórmulas de otros personajes poderosos de la sociedad de hacer donaciones.

Después, han empezado a reaccionar, tarde, mal y poco, y encima anunciando a bombo y platillo sus gestos.

En esta línea, el bocachancla socialista Odón Elorza, que este pasado 2 de abril de 2020 proclamaba por Twitter que él renuncia -con mayúsculas- a la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento en la nómina de abril… Hablamos de 1.900 euros. Así que sí, Elorza, te has cubierto de gloria enfadando aún más a la gente.

🏛Hoy he RENUNCIADO al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 €) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado.

Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la Presidenta del @Congreso_Es el 14 y 21 d marzo. pic.twitter.com/lPeKrN97KF

— Odón Elorza (@odonelorza2011) April 2, 2020