Josep J. Pallás, contundente y directo hacia el líder podemita pidiéndole que se vaya

Un militante de Podemos le saca todas las vergüenzas a Pablo Iglesias en una carta lapidaria

“No me pidas que en las asambleas baje la cabeza y la mirada y les diga a nuestros sanitarios ‘lo siento, no estábamos preparados’, porque no quiero, ni tengo valor ni coraje para hacerlo”