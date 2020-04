Fran Rivera retrata a Pablo Iglesias: «No tiene decencia y es un peligro andante»

La gestión que el Gobierno está realizando con la crisis del coronavirus está levantando críticas entre la población.

A día de hoy, el COVID-19 deja más de 180.000 casos confirmados y cerca de 19.000 fallecidos en España.

Datos que no corresponden con la realidad, medidas que han llegado tarde, y un largo listado de negligencias por el que el Gobierno social-comunista capitaneado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tendrá que responder. Por este motivo, numerosos presentadores, artistas, y rostros conocidos han arremetido contra el Ejecutivo.

«No me creo las cifras del Gobierno»

Fran Rivera se ha sumado a esta crítica, y en una entrevista en el programa emitido en Youtube, Estado de Alarma, ha arremetido contra el Vicepresidente, asegurando que «no tiene decencia ninguna» y que es «un peligro andante». El torero ha mostrado su desconfianza con el Gobierno, «no me creo las cifras, no se dice nada de los muertos colaterales», ha señalado.

«Esta situación le puede venir grande a cualquiera, es una situación que no hemos vivido nunca. Me quedo con la duda de que el Gobierno ha decidido que no conteste a preguntas. Esto va a ser un problema enorme, no sabemos cuántos enfermos hay».

De igual forma, Fran Rivera ha asegurado que «el tema de Podemos es complicado» ya que la hemeroteca «los destroza». «Te ves los vídeos de Iglesias diciendo que se alegra de que la gente pegue a la Policía, que Venezuela es un país de maravilla, que tenemos que aprender, cuando la gente está muriendo de hambre», ha aseverado.

El torero ha tachado a Iglesias de «personaje» y las continuas contradicciones que ha manifestado, «declara que hay que ir en contra de las instituciones, que quiere ir en contra de la Constitución, otro día critica a la gente que tiene chalet, otro se lo compra, que decía que Ana Botella no podía ser alcaldesa, pone a su mujer en un ministerio. Es una incongruencia, pero da igual lo que haga porque no pasa nada«.

Rivera fue de los primeros en alertar del problema que iba a suponer el coronavirus, «me tacharon de histérico, alarmista, no sabes cómo me pusieron por todos lados», ha señalado.

«El problema de pensar que somos los mejores y que aquí no va a llegar. Era ridículo pensar que íbamos a escapar de ello sin tomar ninguna medida. Habrá que tirar de hemeroteca, puede haber consecuencias de todo lo que han hecho«.

Según el torero, aquellos periodistas que animaron a asistir al 8-M, como Susanna Griso, han sido «engañados» y «no tienen que pedir perdón».