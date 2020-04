Losantos sopapea al Gobierno Sánchez: «Vive de mentir a diario para mandar sobre una pirámide de muertos»»

Federico Jiménez Losantos tiene cada vez más claro a Pedro Sánchez le ha venido de miedo la crisis del coronavirus para poder tener confinada a toda la población española y así mandar por sus reales decretos y sus mentiras de diseño.

En su tribuna de este 19 de abril de 2020 en Libertad Digital, el periodista turolense apunta que la ciudadanía se asoma diariamente a la prensa para recabar un único dato, el del número de personas fallecidas:

Cada día, no recordamos desde cuándo, los españoles se asoman a los periódicos como si fueran una interminable esquela, un obituario en el que la lectura provoca tanta pesadumbre como alivio, porque, al cabo, el que lee, vive, aunque sólo sea para lamentar la muerte de sus compatriotas. Nunca había vivido la población española tanta despoblación, nunca cinco generaciones se habían encontrado bajo arresto domiciliario, con las calles vacías, las carreteras desiertas y el paro como único horizonte laboral.

Recuerda que lo que está sucediendo, en relación al número de muertes, comienza a tener mucha semejanza con la Guerra Civil:

Resalta que de nada valen las heroicidades frente a un Ejecutivo que demuestra su cobardía e ilegalidad:

Tanto heroísmo queda empañado por la cobardía de un Gobierno despótico, tan legal como ilegítimo, y con tan poco respeto por la vida de sus semejantes como por la verdad. Es un Poder que vive de mentir y lo hace a diario para seguir mandando sobre una pirámide de muertos, sin límite de tiempo, sin control para esa forma letal de antropofagia llamada incompetencia. Ya es un lugar común que España vive la peor crisis con el peor Gobierno. Pero no es sólo una pandilla de ineptos y despotillas que no sabe hacer las cosas bien. Es que están más que dispuestos a hacerlas peor.

Resalta que el Gobierno no va a renunciar a ese control total, especialmente el de los medios de comunicación:

El coronavirus, dijimos hace semanas, no es un obstáculo para el plan colectivista del Poder político-mediático, más mediático que político; al contrario, la excepcionalidad soñada por el vicepresidente comunista del Gobierno, Pablo Iglesias, se le presentó de golpe, y la está aprovechando. El pueblo español ni siquiera puede echarse a la calle. El Parlamento no se puede reunir normalmente. Los medios de comunicación oscilan entre el terror económico y el terrorismo de desinformación, ideológico y político. Nunca, desde la Guerra Civil, ha padecido España tantos periodistas cuyo trabajo es el de mentir a diario, en todo y a todos, para su propio beneficio y a las órdenes de un Gobierno al que no basta con denominarlo criminal.