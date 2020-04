La contundente reflexión de VOX sobre el grave insulto de Jorge Javier Vázquez

La tarde del pasado 27 de abril de 2020 fue tremenda. La televisión hervía, porque el #MerlosPlace se ha convertido en el auténtico tema estrella del confinamiento, pero en ‘Sálvame’ la tensión terminó por estallar, todo se fue al garete con la pérdida de papeles por parte del presentador, Jorge Javier Vázquez.

Eso por lo menos para el espectador medio, que si bien disfrutaba con la salida de tono del conocido comunicador, también le rechinaba la idea de que de pronto en un tema de salseo, entre unos y otros hubieran metido tanto a Pablo Iglesias como a VOX… Y Jorge Javier se fue de madre insultando a los del partido de Abascal de forma gratuita:

¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Que ha puesto él a la tía o qué? ¡Qué tiene que ver aquí el chalet de Galapagar! Es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías! En este programa hay rojos y maricones, declaración de principios. El que no lo quiera ver que no lo vea. ¡Declaración de principios! Es que ya está bien. Se te desmonta el discurso. A mi edad ya no quiero escuchar más gilipolleces.