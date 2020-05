El PSOE lanza un vídeo para tumbar a la derecha y sale escaldado: «Otros han tenido que arreglar vuestra mierda»

No dan una. Pedro Sánchez pretende aprobar este miércoles 6 de mayo una nueva prórroga del estado de alarma, un plan que podría verse truncado si no cuenta con el apoyo del resto de formaciones políticas. En medio de este escenario, lejos de escuchar a la oposición, el PSOE ha lanzado un vídeo en sus redes sociales bajo el título «no es lo mismo». En él arremete sin piedad contra la derecha y la gestión del PP durante la crisis vivida ocho años atrás.

«No es lo mismo facilitar despidos que encarecerlos. No es lo mismo recortar la sanidad que reforzaría. No es lo mismo rescatar bancos que rescatar personas. No es lo mismo superar una crisis con la derecha que con un Gobierno progresista», es el mensaje que acompaña a esta publicación.

NO es lo mismo rescatar bancos que rescatar personas. NO es lo mismo superar una crisis con la derecha que con un gobierno progresista.#ReconstrucciónJusta pic.twitter.com/a3SfyLXReT — PSOE (@PSOE) May 5, 2020

«Tenemos miedo a vivir eso de nuevo. Pero hay formas y formas de enfrentarnos a una crisis», sostienen los socialistas en su vídeo, donde afirma que «en 2012 la derecha facilitaba los despidos» o «se permitía despedir a los trabajadores por ir al médico», mientras que los reales decretos «aprobados por el Gobierno progresista los encarece» y ahora «se prohíbe despedir a un empleado que acumule bajas médicas reiteradas».

El PSOE aprovecha para sacar pecho de las medidas que ha aprobado el partido y continúa arremetiendo contra el PP. «En los decretos de 2012 la derecha impulsaba los ERE, que dejaban en la calle a los trabajadores. En los reales decretos de 2020 se impulsan los ERTEs para mantener vivos los empleos. Hoy no se rescatan bancos, se rescatan personas», afirma el PSOE. El vídeo acaba asegurando que los socialistas han cumplido su compromiso de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital «para que ningún hogar desfavorecido se quede atrás», una medida proyectada para este mes de mayo que aún no ha visto la luz.

El partido de Pedro Sánchez lanza este vídeo en medio de la negociación con la oposición de la prórroga del estado de alarma, algo que ha generado un gran debate.

Por su parte, el mensaje ha recibido numerosos mensajes negativos en la red social Twitter. Los usuarios, hartos de la situación y la nefasta gestión de los socialistas han explotado.

Lo cierto es con vuestros gobiernos progresista no se ha superado ninguna crisis, porque básicamente hemos entrado en todas con vosotros al mando y han tenido que ser otros los que arreglaran vuestra mierda. — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) May 5, 2020

Lo curioso es que todas las crisis han surgido con un gobierno «progresista» al mando. Ya es mala suerte eh.

Pobrecitos. — Elyon Man (@ElyonMan) May 5, 2020

No es lo mismo un ministro de sanidad competente que un filósofo, no es lo mismo 1 vicepresidencia que 4, no es lo mismo 17 ministerios que 22, no es lo mismo un par de casos como mucho que 35 mil muertos o más, no es lo mismo la justicia para vosotros que para la clase obrera… — Dr Justiniano 👨🏻‍⚕️🇪🇸 (@dr_cadenas) May 5, 2020