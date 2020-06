Jorge Javier Vázquez desata un incendio en la SER al desvelar que dos de sus estrellas le tienen vetado

Habrá que ver si el incendio desatado por Jorge Javier Vázquez no tiene consecuencias en la SER.

El presentador de ‘Sálvame’ (Telecinco), entrevistado por videoconferencia en el programa ‘Buenísimo Bien’, de la Cadena SER, no se cortó desde su presentación y dejó un momentazo que traerá su cola.

El ‘rey Midas’ del canal de Paolo Vasile reconoció ante unos estupefactos Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez que dentro de la cadena del Grupo PRISA hay dos reconocidos periodistas que le tienen puesta la cruz y, para más pistas son catalanes.

Y como Vázquez no es precisamente de los que se deja nada en el tintero lanzó los nombres de los dos comunicadores con los que jamás podría coincidir en los micrófonos de esa cadena.

La confesión vino cuando le ofrecieron hacer la entrevista más adelante en el propio estudio, cuando España entre en lo que Sánchez y su tropa han dado en llamar la ‘nueva normalidad’.

El de ‘Sálvame’, encantado con la propuesta, vio el filón para meterle el rejonazo a sus dos ‘amigos’ de la Cadena SER.

A mí solo me vetan el acceso a la SER si coincido cono Francino o Barceló.

Luego, ya metido en arena política, repartió estopa con dirección a la derecha, a la que no soporta que haya contestado a aquella bravata de que su programa solo es de «rojos y de maricones»:

Si el insulto viene de señores en descapotable y con megáfono, me da igual. Este país lo sostienen las mujeres y los maricas.

Tampoco libró de sus chanzas al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ni a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso:

No me puedo imaginar a Casado de presidente del Gobierno. Tampoco me entra en la cabeza que Madrid la gobierne Ayuso. Su gran aportación, una corrida de toros para sanitarios el 12-O. Ni con Franco. Señora, usted está ahí con fascistas. Asúmalo.