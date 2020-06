Losantos arremete contra la juez Medel por la chapuza de imputar a Franco en vez de a Simón

No le coge ya nada por sorpresa, pero aún así siempre encuentra motivos para indignarse.

Y lo cierto es que razón no le falta a Federico Jiménez Losantos cuando, al igual que el resto de los españoles de bien, ha presenciado otro esperpento valle-inclanesco en las instancias judiciales a cuenta del proceso por el 8-M.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) ya se olía la tostada el 11 de junio de 2020 cuando iba a prestar declaración como investigado el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, para dirimir posibles responsabilidades en la no suspensión de la marcha feminista.

Losantos consideraba que Franco no era más que el último eslabón y que había que elevar el tiro. Y precisamente así lo cuenta este 14 de junio de 2020 en su tribuna en Libertad Digital:

Losantos estalla ante las infinitas excusas de la juez Medel:

Si se leen las 45 páginas de la juez sobre las negligencias de Franco lo único inexplicable es que dé carpetazo al caso, lo sobresea o lo digiera con bicarbonato «Tecnical», la ayuda de la cal para las buenas digestiones. Me recordó el penúltimo discurso sobre el Estado de Alarma de Casado , tan inapelable, brillante e indiscutible que lo único incomprensible es que al final votara sí a lo que tan brillantemente explicó que se debía votar no. Medel parece disculparse ante los medios que tanto confiaron en ella, pero el efecto es el contrario. Si no ha sido capaz de mantener la imputación, al menos podía haberse impuesto cierta brevedad. Cuanto más acusa a Franco folio tras folio, más se inculpa ella. Ni eficiente ni frugal. Una calamidad.

Para el columnista, la principal derrotada es la Guardia Civil:

Jiménez Losantos tiene la sensación de estar viviendo con el 8-M la misma sensación que ya tuvo cuando el juicio del 1-O y como las ilusiones que se había hecho con el juez Marchena se desvanecieron:

Si traigo a colación el carácter marchenil de la decisión de Medel es porque abunda en la misma sensación que produjo la sentencia del 1-O en el Supremo: nuestros jueces no se atreven a defendernos del Gobierno. Y si no se atreven con una pieza menor como Franco Pardo, ¿cómo se van a atrever a frenar ese «proceso constituyente» en marcha, que busca liquidar la Constitución «constitucionalmente», pero sin acudir a los medios legales y democráticos de reforma de la propia Constitución? Antes de los Reyes Católicos era famosa en Castilla la frase «allá van leyes do quieren reyes». Aquí y ahora, nuestra monarquía constitucional parece seguir la misma vía muerta de la Ley: de una discreta anulación a una pomposa liquidación. No les será fácil a las bandas socialistas y comunistas, si la Oposición se resiste, pero ese es, inequívocamente, el The End del «proceso constituyente».