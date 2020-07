Pepe Rodríguez (Masterchef), sin pelos en la lengua sobre el Gobierno y Fernando Simón: «Hay alguien aquí que no nos cuenta las cosas»

El cocinero del reality ‘Masterchef’, Pepe Rodríguez, al igual que el resto de los españoles, se ha visto afectado por la gran crisis sanitaria a causa del coronavirus y durante los meses de confinamiento se ha visto obligado a cerrar su restaurante, El Bohío, localizado en Illescas (Toledo).

Este 19 de julio de 2020, el chef concedió una entrevista para ‘El Español’ donde ha hablado de su situación personal, y de paso del Gobierno y la forma de gestionar la pandemia.

«Quiero que los tres señores más importantes de este país que sepan de esto me digan qué tenemos que hacer»

Sobre el rebrote en Lérida que causó el confinamiento de la provincia ha apuntado que «hay alguien aquí que no nos cuenta las cosas o que no sabe por dónde coger el toro». Lo que genera «incertidumbre en la gente, que al final no sabe si se podrá ir de vacaciones, si tiene que llevar mascarilla (o no)». De esta forma, Rodríguez señala que «no hay un criterio de alguien de quien te puedas fiar de verdad«.

Preguntado sobre si ese «alguien» se refiere al Gobierno, el cocinero asegura que sí, pero no quiere «entrar en política». «No es mi historia y no sé si se puede hacer mucho mejor. Sé que esto ha sido insólito y que no ha sido fácil de gestionar. Pero, dentro de eso, yo necesito alguien que me transmita tranquilidad o seriedad, algún sanitario. No un político que te cuenta la película según le conviene. No, yo quiero que los tres señores más importantes de este país que sepan de esto me digan qué tenemos que hacer», afirma.

Sobre Fernando Simón asegura que le parece «un fenómeno» que «nos ha contado todas las versiones».