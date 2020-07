Isabel Gemio incendia la Casa Real con graves acusaciones a la Reina Sofía y un aviso a Doña Letizia

Isabel Gemio está en un segundo plano informativo desde que concluyera inesperadamente su relación laboral con Onda Cero, emisora en la que presentaba el matinal Te doy mi palabra los fines de semana.

La presentadora extremeña, no obstante, trata de estar siempre activa en las redes sociales y este jueves, tal y como ha comprobado Periodista Digital, “estallaba” –según ella misma reconocía en su alocución- a raíz de unas declaraciones del diputado del PP, Rafael Hernando, que calificaba a la princesa Corinna Larsen como de “infame mujerzuela”.

Gemio, en respuesta a esas palabras, ha publicado un vídeo de poco más de 5 minutos en su perfil de Facebook en el que critica con dureza la descalificación del parlamentario popular y defiende a la alemana amiga íntima del Rey Juan Carlos. La periodista lamenta que Hernando recurra al “estereotipo” de siempre y califique como de “prostituta” a Corinna.

Isabel Gemio se pregunta qué “pensaba entonces de Corinna cuando el Emérito la tenía refugiada en El Pardo y seguramente [Rafael Hernando] habrá acudido a alguna cena estando ella”. Del mismo modo se pregunta retóricamente por qué no critica a Don Juan Carlos porque él “quien tenía una doble vida, oficialmente casado con la Reina Sofía”.

Y es el momento en el que Gemio ataca implícitamente y con dureza a la Reina Sofía por la actitud que, como mujer, ha adoptado durante todo su largo reinado: “aquí el otro estereotipo de la mujer esposa, abnegada, callada, sufrida, aguantando lo inaceptable de su marido, el papel era el de la Reina Sofía. Por eso cae tan bien, porque no habla, porque siempre está callada, porque sí”.

Unas palabras durísimas contra la Reina emérita, que sin duda han sacudido la Casa Real en estos momentos tan delicados en las relaciones entre el Rey Felipe VI y sus padres los monarcas eméritos.

Inmediatamente después aprovecha para defender el papel de la Reina actual, en contraposición al papel de Doña Sofía, y da las claves (las suyas) del porqué Doña Letizia no es tan querida… Un dardo en toda regla a Doña Sofía que la comunicadora extremeña justifica así:

“Se imaginan a la Reina Letizia en las cacerías viendo a un amante de su marido. ¿Verdad que no lo podemos imaginar? No, pues por eso a lo mejor no cae tan bien, claro porque el no permitir esas infidelidades, el no aceptar esa doble vida y no vivir en las hipocresía pues a lo mejor hace que se le vea con un carácter demasiado fuerte para ser Reina”, dice Isabel Gemio.

Y concluye resumiendo lo que, a su juicio ha sido el reinado de Doña Sofía y por lo que ha sido tan querida: “mejor calladita, calladita, está más guapa. Esto sigue ocurriendo con las mujeres”.