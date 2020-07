Kike Sarasola monta un pollo a sus trabajadores por no querer incorporarse del ERTE y ‘el falso obrero’ Maestre hace un llamamiento a la guerra civil

El empresario hotelero Kike Sarasola ha reprendido a varios de sus empleados en un vídeo publicado en el diario El País en el que les afea que apoyándose en excusas, no hayan vuelto al trabajo tras el ERTE.

En el vídeo, de poco más de dos minutos de duración, Sarasola comienza tranquilo, explicando que ha tenido que cerrar el hotel Valentina en México por la situación económica. El empresario ha confesado después que hay un asunto que le tiene «muy preocupado». «Lo primero, señores estamos en una pandemia y estamos en unos ERTEs toda la empresa y estamos haciendo un gran esfuerzo para completaros el ERTE y cobréis el 100% ha habido mucha gente que ha estado trabajando durísimo durante este confinamiento», confiesa Sarasola.

El dueño de Room Mate asegura que la empresa «ha estado facturando cero» y aún así, se han portado siempre pensando en sus trabajadores.

Pero a continuación afirma que desde recursos humanos le han contado que, al ser llamados para reincorporarse al trabajo, la gente está «poniendo excusas». «Lo que queremos es abrir hoteles para tener ingresos para poder pagar y generar caja», añade.

«Que si están de vacaciones, que si les viene muy mal… Señores, ¡qué narices es esto! Señores, no estáis de vacaciones, estáis en un ERTE y encima nosotros os estamos complementando el sueldo«.

«Como yo me entere que alguien vuelve a poner una sola excusa para reincorporarse al trabajo, mi actitud va a cambiar radicalmente. Y me fastidiaría mucho que por unos pocos tuvieran que pagar muchos. Estoy muy indignado, espero que no vuelva a pasar«, concluye el empresario.

Maestre recuerda a la CNT de los años 20

Como era de esperar, el vídeo ha generado todo tipo de reacciones tanto apoyando al empresario como afeándole su actitud. Uno de los críticos ha sido el periodista Antonio Maestre, que a través de Twitter ha sacado su lado más ‘obrero’ evocando a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) «de los años 20».

Es ver este vídeo de @SarasolaKike y echar de menos a la CNT de los años 20 pic.twitter.com/5Xmima2FsC — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) July 24, 2020

Las redes sociales ya se encargaron de recordarle al ‘falso obrero’ la forma que tiene de defender a los ‘vagos’ trabajadores que no se quieren reincorporar a trabajar.

pues tiene toda la razón. ¿dónde está lo incorrecto en su actitud se alguien me lo explica? — Diego (@pimientofrito) July 24, 2020

Hombre, algo de razón tiene. Si estás en ERTE no estás de vacaciones y si como dice están pagando los restos para cumplimentar los sueldos, normal que se mosquee. — ainhoa maturana euregoitia. (@Amateur26668722) July 24, 2020

Y que debe hacer? Es que NO están de vacaciones!! Tiene toda la pura razón!!! Tengo que pagar yo ertes de gandules que están en la playa y les viene mal trabajar en verano? Ya está bien hombre!!! — Rebeca (@rebecayyo) July 24, 2020

La solución es sencilla: no te reincorporas? Genial..DESPEDIDO.. — Rebeca (@rebecayyo) July 24, 2020