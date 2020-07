Cinco claves que harán que consigas la foto perfecta para Instagram este verano

View this post on Instagram

¿Sabéis esas experiencias bonitas que al vivirlas piensas “de esto me voy a acordar toda la vida”? De ellas tiramos en forma de recuerdos cuando las cosas se ponen feas. Añoramos y revivimos. Pruébalo. Cierra y los ojos y piensa en ese atardecer. Esa putadita que te pasó y que no te hizo nada de gracia en ese momento pero sabías que algún llegarías a reírte a carcajadas al recordarlo. Yo me he acordado hoy de mi primer atardecer en Formentera. Me enamoré de la isla y volví cada verano buscando esa sensación. Y si este año no puedo volver, seguiré cerrando los ojos cada vez que quiera volver a un sitio y a un momento ❤️🙏🏽