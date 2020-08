La manifestación de negacionistas en Colón deja para el arrastre a Fernando Simón... ¡por pedir lo mismo que pidió él!

Parece difícil estar de acuerdo con los llamados negacionistas del coronavirus, con Miguel Bosé a la cabeza en España.

Pero se juntaron este 16 de agosto en Madrid algunos miles (entre 1.000 y 2.500 según quien dé la cifra), todos sin mascarillas, gritando -esputando- consignas, dándose abrazos y besos, y todo esto en un momento en el que la transmisión comunitaria en Madrid es ya más que evidente. «¡Un bote, dos botes, aquí no hay rebrote!» Magnífico.

Lo que sí parece cómico, a pesar de la gravedad extrema de la situación, es que estos negacionistas, a fin de cuentas, reclaman varios meses después lo mismo exactamente que pidió Fernando Simón, el líder de la lucha contra la pandemia en España, en pleno incremento de casos allá por marzo de 2020: que las mascarillas… no son necesarias… Estas afirmaciones le perseguirán de por vida a Simón.

Es un chiste malo, un lance perverso de la hemeroteca, pero es lo que le toca al señor Simón por no haber dimitido cuando tuvo que hacerlo; bien por equivocarse soberanamente o bien por cumplir órdenes impresentables.

Aquí recopilamos algunos fantásticos tuits que ponen en entredicho a Simón por haber terminado pareciéndose tanto a los negacionistas:

Si unos imprudentes se manifiestan en Madrid diciendo que las mascarillas no son necesarias está muy mal. Pero si lo dice Fernando Simón es muy mono.

Me pregunto qué le diría Fernando Simón a su hijo si quisiera ir a la manifestación de #Madrid16A en Colón

Dicen lo mismo que Fernando Simón (que no hacen falta mascarillas) y que @pnique.

Quizás si se hubiera mostrado la realidad del drama y no enfermeras cantando y las palmas para aplaudir no sé que y para ocultar vuestra miserable gestión, no estaríamos así. https://t.co/sRMAo5yYa2 pic.twitter.com/UgAzQ3WkUK

— TRAF1C (@TR4F1C) August 17, 2020