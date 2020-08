‘Spiriman’ anuncia que padece un cáncer muy agresivo: «Ahora me toca luchar por mí»

Jesús Candel, más conocido como ‘Spiriman’, ha sorprendido a sus seguidores con una terrible noticia: tiene cáncer. Hace dos semanas, el médico granadino anunció que «por una serie de circunstancias ajenas a nuestro movimiento» estaría desconectado «un largo periodo de tiempo».

A través de un mensaje publicado en la web ‘El Libre’ ha explicado que se encuentra en una situación muy delicada.

«Desde el refugio de mi hogar y rodeado del calor de mi familia os escribo estas palabras de agradecimiento a tantísimos que os habéis preocupado por mi estado de salud en estos últimos días. El pasado 4 de agosto decidí, por caprichos del destino, luchar contra el cáncer. Uno además muy agresivo y extendido por distintas partes de mi cuerpo. ¿Cómo me iba a poner el destino un reto fácil? Hoy es 25 de agosto y cumplo 44 años. Mi mayor deseo no os lo cuento para que se cumpla. Muchos de vosotros estáis terminando las vacaciones y muchos otros estáis ya preparando la vuelta al cole tan atípica, por las circunstancias tan especiales que nos envuelven».

‘Spiriman’ asegura que su lucha ha cambiado de objetivo «en estos difíciles momentos». «El destino ha sido caprichoso conmigo, pero lo hemos decidido los dos. Todo lo que nos rodea influye para que enfermemos o no. Yo he tenido unos años en los que he jugado fuerte con mi cuerpo y mi mente, y lo ha notado», afirma Jesús Candel.