Lucía Etxebarria se cubre de gloria «jugando» a la farmacéutica con una tuitera: «¡Te deberían enchironar!»

Cuando muchos creíamos que este 2020 ya no podía sorprendernos más, va y lo hace este jueves 27 de agosto con un tweet de Lucía Etxebarria que nada tiene que ver con su próxima novela. La polémica escritora ha echado mano de sus redes sociales para asesorar a una internauta sobre cómo tomarse un medicamento.

«Envíame un DM (mensaje directo) diciendo qué tomas y te digo si es seguro tomar una segunda dosis o no», ha replicado a una usuaria que no recordaba si había ingerido su tratamiento o no.

Escudada bajo el pretexto de haber sacado «un 6,8 en farmacología», asignatura en la que «solo aprobamos el 30% de los presentados, ¡y eso que la mitad no se presentó!», la valenciana ha desatado infinidad de reacciones de desconcierto e indignación en la red social del pájaro azul.

Depende de la medicación. Envíame un DM diciendo qué tomas y te digo si es seguro tomar una segunda dosis o no. Tuve un 6,8 en farmacología y solo aprobamos el 30% de los presentados,¡ y eso que la mitad no se presentó!. Bs 💜💜💜💜 — Lucia Etxebarria ♀️ (@LaEtxebarria) August 26, 2020

«Lucía, he salido de casa rápidamente y no recuerdo si he calzado la mesa con tu último libro o con el anterior. ¿Qué me recomiendas?», «tu actitud es irresponsable y puede poner en peligro la salud de las personas», «cuando tengas alguna duda con un tratamiento médico consulta con un profesional, pues solo ellos podrán asesorarte convenientemente, por mucha nota que hayan sacado otros», «soy psiquiatra y no se me ocurre jugar con la medicación de las personas en Twitter» o «te deberían de enchironar» son solo algunos de los cientos de comentarios que pueden leerse bajo el sorpresivo post que se ha posicionado en el primer puesto de tendencias en España.

Buenos consejos:

– Leer el prospecto.

– Hablar con tu médico (no con cualquiera de twitter ni aunque sea médico).

– Consultar con el farmacéutico.

– Llamar al ambulatorio. Malos consejos:

– Fiarte de alguien porque sacó un 6’8 en una asignatura (o un 10, me da igual). pic.twitter.com/j8h0HxOzOR — Ángela (@ashadaxa) August 26, 2020

Por favor, como residente de Psicología Clínica te pido encarecidamente que 1) leas el prospecto 2) hables con tu MAP y/o especialista si puedes 3) si no, puedes llamar al teléfono de información q suele venir en el medicamento de la Agencia Española. — Feli Wichita (@FeliWichita) August 26, 2020

Hola, @emeDJ. Por favor, no hagas caso. Cuando tengas alguna duda con un tratamiento médico consulta con un profesional. Solo ellos podrán asesorarte convenientemente, por mucha nota que hayan sacado otros. — MJ Dictatriz (🏠) ✊🏼 #SanidadPública (@mjdelrio) August 26, 2020

Presumir de un 6.8 en farmacología es como si un médico presume de un 4.9 en anatomía… Ponte a estudiar, seisconocho, y deja a los profesionales hacer su trabajo.

Un 6.8… Manda narices — José Manuel Pérez (@jmpd_bluelite) August 27, 2020

No recuerdo si he leído algún libro tuyo o no, Lucía. Voy a llamar a mi farmacéutica que sacó un ocho en redacción en segundo de EGB — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) August 26, 2020

Envíame un DM. Una vez leí un prospecto de un Gelocatil y entendí prácticamente todo y solo leí la parte de atrás ¡y eso que usaba palabras inventadas como “posología”! Bs — zama (@zama) August 26, 2020

Chavales, mejor vais a la farmacia o llamáis al medico. Este briconsejo es gratis. — Kiko Tellez Escritor🌹/❤ (@KikoTellez) August 27, 2020

que yo sepa no eres médico para andar prescribiendo medicaciones, te deberían de enchironar — J (@Themainman86) August 27, 2020

Estudiar una asignatura de farmacología en la carrera (la cual ni acabaste) no te acredita para recomendar dosis de medicamentos. Es una actitud irresponsable y puede poner en peligro la salud de las personas. ¿Algo que decir @CopMadrid @Farmaenfurecida? — Loola Pérez (@DoctoraGlas) August 27, 2020