Ábalos se inventa un ‘hackeo’ para ocultar la pifia de su ‘community manager’ atacando a Juanma Moreno

Como dice Cristián Campos, qué mala suerte la de Ábalos: encima que le hackean la cuenta, los piratas informáticos en lugar de elogiar al PSOE atacan al PP. ¡Qué hackers más amables con sus “víctimas”!

«Han tardado varios días en aparecer. ¿Dónde ha estado metido Juanma Moreno mientras Huelva ardía? De vacaciones con su superpresi o tratándose cosas inconfesables?«. Este fue el mensaje publicado el 30 de agosto de 2020 en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos.

Un bochornoso tuit que posteriormente fue eliminado de la red social y que sorprende en su ataque ya que desde el propio Gobierno la inacción ha formado parte de la política durante la pandemia. Con un presidente de vacaciones en plena oleada de rebrotes y una ministra de Educación, Isabel Celaá, que también llega tarde en ofrecer un protocolo ante la inminente vuelta a las aulas.

Tiempo después, el Ministerio justificaba este mensaje atribuyendo el tuit a obra de los hackers. Además de pedir disculpas al presidente de la Junta de Andalucia, el popular Juanma Moreno.

«Hoy nuestra cuenta de Twitter ha sido víctima de ‘hackeo’. Maliciosamente alguien ha hecho un uso fraudulento para causar daño a la imagen del Ministerio. Procederemos a hacer las investigaciones pertinentes», ha trasladado el departamento que dirige José Luis Ábalos. En el mismo texto piden las «más sinceras disculpas» al dirigente regional del PP.

Hoy nuestra cuenta de Twitter ha sido víctima de ‘hackeo’. Maliciosamente alguien ha hecho un uso fraudulento para causar daño a la imagen de @mitmagob. Procederemos a hacer las investigaciones pertinentes y pedimos al presidente @JuanMa_Moreno nuestras más sinceras disculpas. — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) August 30, 2020

Este mensaje no ha convencido a los usuarios de Twitter que no se han ‘tragado’ la excusa del Ministerio, atribuyendo tal metedura de pata al propio CM. «Hace tiempo que las cuentas oficiales del estado son herramienta de bochornosa propaganda y ataques políticos», afirmaba un usuario. «Si os hubieran hackeado de verdad hubieran puesto algo malo sobre el Gobierno, no sobre el PP», añadía otra internauta.

¿Hackeo? Una mentira no se tapa con otra mentira más grande. Hace tiempo que las cuentas oficiales del estado son herramienta de bochornosa propaganda y ataques políticos. No mientan más. pic.twitter.com/HEUNbNGSWW — Ignacio J. Reilly 🇪🇸💚⚖️🇮🇱 (@IgnatiusJReil12) August 30, 2020

Hackeo por mis cojones, el CM se equivocado y ha usado esta cuenta en vez de la suya de verdad. — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) August 30, 2020

Si os hubieran hackeado de verdad hubieran puesto algo malo sobre el Gobierno, no sobre el PP… — Sofía Núñez-Álvarez Ormeño🖤🇪🇸 (@sofianunezalv) August 30, 2020