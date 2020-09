Fallece Nobiko, el famoso ‘gato largo’ de internet y una leyenda de los memes

Se llamaba Nobiko, pero era mundialmente conocido como el ‘gato largo’, o ‘Long Cat’ en inglés, protagonista del popular meme de los años 2000 y uno de los felinos más reconocibles en Internet, cuya fama es comparable a la de la gruñona Grumpy Cat.

Este domingo 20 de septiembre se ha conocido la noticia de que Nobiko, que vivía en Kochi, Japón, ha muerto a los 18 años.

Los cibernautas de todo el mundo se han unido para lamentar la pérdida del animal.

La noticia proviene de Kris Cheng, un periodista de Hong Kong que ha escrito artículos para El Washington Post y muchos más. El escritor fue informado sobre el gato y su reciente fallecimiento.

Ahora, los fanáticos de todo el mundo se quedan de luto por la naturaleza infecciosa y el torso extralargo del gatito blanco.

Para aquellos que no conocen a Long Cat, el divertido meme apareció a principios de la década de 2000 entre 2005 y 2006. Desde entonces, el gato se ha convertido en uno de los gatitos más reconocibles en Internet.

Después de aparecer en 2chan hace mucho tiempo, Long Cat se consolidó en la historia de Internet junto a Grumpy Cat y más.

a very important part of cat meme history for millennials is gone it really sucks pic.twitter.com/bm2x4PZUf1

— isabella steger (@stegersaurus) September 20, 2020