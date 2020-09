«¡Sinvergüenza, mentiroso y mamarracho!»: Bertín Osborne deja planchado al youtuber que hace caja contando mentiras de su familia

Poco más de tres minutos han bastado a Bertín Osborne para dejar, verbalmente hablando, absolutamente planchado al youtuber ‘El Nadista’ después de que este manifestara que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ (Telecinco) atraviesa el momento más duro de su vida -asegura que se pasa el día llorando, que ha dejado de hablar con mujeres y que incluso se ha separado de Fabiola Martínez- a causa de la gravísima infección por coronavirus de su hijo Kike. Tres minutos en forma de vídeo que el cantante ha compartido en su perfil de Instagram para zanjar esta sarta de «informaciones que son mentira sobre mí y mi familia».

«Eres un sinvergüenza y un mentiroso. No has dicho ni una sola verdad… Mi hijo no ha estado ingresado en el hospital; fue a hacerse la prueba y, cuando dio positivo, se encerró en casa con toda mi familia y no tiene síntomas, por lo que en ningún momento se ha sentido mal», ha replicado visiblemente irritado, al tiempo que ha condenado el hecho de que este individuo, a quien se refiere como «mamarracho de mierda», «se permita el lujo de pedir a la gente que pulse el botón de like, que es con lo que ganan dinero estos estafadores».