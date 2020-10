Wifi: los mejores amplificadores de señal de Internet

Los routers y las líneas de Internet han mejorado una barbaridad, pero siempre puede haber alguna zona de tu casa o tu oficina a la que llegue mal la señal.

Y como estás acostumbrado ya a la alta velocidad y quieres ver series, chatear o trabajar desde cualquier rincón, necesitarás un buen amplificador de señal wifi.

Se trata de un dispositivo que te permitirá ampliar la señal para que esta llegue a todas las zonas de tu hogar fácilmente.

Un extensor wifi lo que hará es amplificar la señal del router a través de su propia señal.

1. Amplificador de señal WiFi TP-Link N300

No cabe duda de que esta es una de las mejores marcas en cuanto a conexiones wifi se refiere, y este es un repetidor que está a la altura. Este ofrece una conexión de hasta 300MBps, amplificando la señal a la perfección por toda tu casa. Es un modelo muy fácil de configurar, y que con tan solo presionar un botón ya aumentará la cobertura en tu hogar. Además, este modelo incluye un puerto de ethernet para que conectes los dispositivos cableados de una forma sencilla. Su consumo de energía es muy bajo de tan solo 3W, lo que hace que no notes el consumo de luz en lo más mínimo. También tiene un indicador de la intensidad de la señal, que permitirá conseguir el lugar ideal para que se pueda expandir de forma eficiente la señal.

2. Amplificador de señal WiFi TP-Link TL-WA855RE

Es una opción bastante barata de la marca TP-Link, que te permite aumentar la conexión wifi de una forma realmente sencilla. También cuenta con un puerto de ethernet para ampliar la conexión cableada de una forma bastante efectiva. Tiene 2 antenas externas con las cuales se puede conseguir una conexión mucho más rápida y fiable. Ofrece también la posibilidad de crear una nueva conexión gracias al modo AP, lo que te permitirá tener un nuevo punto de conexión wifi. Es compatible con cualquier repetidor de wifi, y para configurarlo bastará un par de clics y estará listo para conectarse. Es totalmente compatible con la tecnología WPS, por lo que la conexión se realiza únicamente presionando un botón.

3. Amplificador de señal WiFi Victure 300MBps

Este es un extensor de señal wifi que permite tener una gran calidad en tu conexión, y puede funcionar con cualquier router luego de presionar el botón WPS. Es compatible con todo tipo de redes inalámbricas, y ofrece un puerto de ethernet para tus dispositivos cableados. Ofrece un gran alcance y ofrece una señal de 2.4GHz a 300MBps, lo que te garantizará que tendrás una conexión de gran velocidad. Su conexión por cable es de gran velocidad, y permite conectar casi cualquier dispositivo fácilmente. También cuenta con un modo AP, lo que permite usarlo como un punto de acceso nuevo. Para una mayor versatilidad, ofrece un puerto de carga USB, para que puedas conectar cualquier dispositivo y cargarlo directamente desde el extensor.

4. Amplificador de señal WiFi Netgear EX7300

Si estás buscando un amplificador de señal wifi que tenga una gran cobertura, este es un modelo que debes tener en cuenta. Esto debido a que puede alcanzar un área de hasta 150 metros cuadrados, consiguiendo así un gran rendimiento para espacios amplios, con una conexión para hasta 30 dispositivos. Tiene la función de wifi mesh, con la cual se mantendrá exactamente el mismo SSID de la red existente para que puedas conseguir una conexión con tu misma configuración. Ofrece velocidades de conexión de hasta 2200MBps, con una banda dual o que permite tener un gran rendimiento Funciona con cualquier router, y tiene un puerto de ethernet para conectar cualquier dispositivo cableado que necesites.

5. Amplificador de señal WiFi Netgear EX7700

Es un modelo de la más alta calidad y que ofrece una cobertura para áreas muy amplias de hasta 150 metros cuadrados. Tiene la capacidad para soportar hasta 35 dispositivos al mismo tiempo, par que tengas una conexión perfecta en tu hogar u oficina. Tiene compatibilidad con wifi mesh, lo que permite conservar el SSID de la red, amplificando la señal a cada rincón del hogar. Ofrece un gran rendimiento de hasta 2200MBps, para tener una conexión estable y de la más alta velocidad. Funciona con cualquier router inalámbrico, y cuenta con 2 puertos de ethernet para conectar tus dispositivos cableados. Admite todos los protocolos de seguridad para que tus redes sean completamente seguras y puedes encontrar la ubicación óptima para el mismo de una forma muy sencilla.

6. Amplificador de señal WiFi Tenda N300 A9

Es una gran opción para que puedas ampliar la red wifi de tu hogar con un coste realmente bajo. Se puede configurar con básicamente cualquier router del mercado, y tiene un tamaño muy pequeño y elegante para cualquier espacio. Tiene una configuración muy sencilla de realizar de una forma realmente rápida, y soporta el SSID oculto, lo que garantizará una gran compatibilidad con todas las redes. Ofrece 2 antenas externas que permiten enviar una señal de wifi mucho más fuerte por todo tu hogar. En caso de pérdida de la conexión se reconectará automáticamente, lo que hará que no te quedes sin conexión. Tiene un diseño muy simple, compacto y portátil, y con su LED indicador podrás saber si está recibiendo una señal de calidad o no.

7. Amplificador de señal WiFi Xiaomi Mi Wifi Range Extender Pro

Este modelo te permitirá crear una conexión wifi fiable para toda tu casa, y podrás sacar el mayor partido a tu internet de alta velocidad. Cuenta con una velocidad de hasta 300MBps, lo que permite que puedas tener una conexión rápida en cualquier zona de tu hogar. Gracias a sus dos antenas externas podrás tener una conexión rápida y totalmente fiable. Tiene la capacidad para soportar hasta 24 dispositivos, lo que le confiere una gran experiencia con este dispositivo. Además, este se puede colocar en cualquier toma de energía de tu hogar, simplemente desenchufando y enchufando nuevamente. Es muy fácil de configurar desde su aplicación Mi Router, garantizando así una gran versatilidad. Su conexión se hace mediante la banda de 2.4GHz, de alta velocidad.

¿Cómo configurar e instalar un amplificador de señal wifi?

A pesar de que el proceso puede variar un poco, por lo general se deben seguir los mismos pasos para que puedas conseguir configurar tu aparato. Existen dos posibles escenarios que debes contemplar para la configuración como son:

Configuración si tu router tiene un botón WPS

La gran mayoría de los routers actuales cuentan con el botón WPS, y esto facilitará en gran medida la conexión. Para hacer la conexión por esta vía simplemente debes seguir estos pasos básicos:

Enchufa el repetidor a un enchufe lo más cercano al router

Espera a que la luz del repetidor comience a parpadear

Es el momento de apretar el botón WPS del router durante unos segundos, y después el del repetidor durante 10 segundos

Debes esperar de 2 a 3 minutos hasta que ambos dispositivos se vinculen, y luego ya podrás cambiarlo de enchufe a la zona donde quieres amplificar la señal

Recuerda que, debes colocar el repetidor en un punto donde la señal wifi aún tenga alcance, porque así podrás repetir la señal de forma óptima. De lo contrario, no tendrás la forma de conseguir una conexión de calidad.

Configuración si el router no tiene un botón WPS

A pesar de que es poco común, puede que tu router no cuente con un botón WPS, pero la configuración es igualmente sencilla de llevar a cabo.

Para hacerlo simplemente sigue estos pasos:

Conecta tu amplificador de señal wifi a un enchufe

Debes seleccionar la red inalámbrica que emite el nuevo repetidor desde tu móvil

Intenta acceder a cualquier página web desde el navegador para que se abra la configuración del repetidor

Allí, el repetidor te guiará por una serie de pasos, en los cuales debes introducir al final la contraseña del router wifi al que le vas a ampliar la señal

Una vez que se te muestre la opción de configurar una nueva red wifi, debes indicar que quieres repetir tanto el nombre como la contraseña del router, y ya estará.

Como puedes ver, ambas formas para configurar tu amplificador de señal wifi son bastante sencillas. Simplemente debes seguir los pasos dependiendo del tipo de router que estás utilizando, y de si tiene o no el botón para una configuración rápida mediante WPS. Pero, en realidad es muy sencillo realizar la conexión por cualquiera de las dos formas, solo debes probar la que más te convenga.

¿Dónde se instala el amplificador de señal wifi?

Es importante tener en cuenta que un extensor wifi lo que hará es amplificar la señal del router a través de su propia señal. Esto permite que llegue más lejos y que otros dispositivos puedan recibir esta señal de forma óptima por lo que debes colocarlo en un punto intermedio entre ambos dispositivos para conseguir que se reciba la señal.

Debes tener en cuenta que el extensor wifi necesitará de su propio enchufe para poder cumplir con su función. No debes situarlo demasiado lejos del router, en especial porque esto causará que la señal no se pueda transmitir y no llegue correctamente entre los dispositivos.

Unos modelos tienen un sistema de luces, mediante el cual pueden indicar la intensidad de la señal que están recibiendo. De esta forma, podrás asegurarte de colocarlo en un lugar donde exista una buena señal para conseguir una transmisión de datos estable, fiable y de alta velocidad.

Por otra parte, algunos usan una app para cumplir con este objetivo, y lo más recomendable será experimentar con diferentes lugares hasta encontrar una posición donde puedas colocarlo fácilmente. Recuerda que, tan solo un metro de diferencia en la posición puede alterar en gran medida la recepción de la señal.

Los obstáculos como una puerta o un mueble también pueden influir negativamente en ello. Por esto, debes tener la menor cantidad de obstáculos posible para que el wifi tenga mucho más alcance por todo tu hogar.