Miquel Giménez: «Si Cayetana mandase, Sánchez lo tendría mucho peor e Iglesias se subiría por las paredes»

Apenas a unas horas de que comience la moción de censura de VOX a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados de este 21 de octubre de 2020, hay algunas incógnitas y muchas certezas.

Por ejemplo, la de Cayetana Álvarez de Toledo, desprovista hace meses de su portavocía del grupo Popular en la Cámara Baja, ahora es un verso libre en el partido y sigue manejando su escaño. Desde su cuenta de Youtube, la controvertida política se expresó en relación a la moción de censura y el sentido que debería llevar el voto de su bancada:

A veces no se gana numéricamente pero sí en autoridad política y moral; ese creo que debería ser el objetivo del PP en cualquier debate. Y eso no se va a conseguir con un no a la moción, sino que reforzaría a Pedro Sánchez.

Sánchez encabeza un proceso que retrotrae a España a tiempos oscuros en los que el poder político se consideraba por encima de la ley. Es la mentira al servicio de la involución.

De modo que parece bastante claro que Cayetana se abstendrá, probablemente haga lo que haga su partido comandado por Casado.

Y en esta línea, los críticos con el segundo y fervientes seguidores de la primera. Por ejemplo, el analista Miguel Giménez. En su columna en VozPópuli de este 20 de octubre de 2020 explicaba muchas cosas al respecto:

Cayetana habla sin complejos acerca de la misma y se lamenta de la falta de unidad existente. Todos temen a todos, nadie se fía de nadie, o, peor todavía, actúan como si estuviéramos todavía en los años ochenta. El error es gravísimo y las consecuencias lo serán más, porque el voto fraccionado entre PP y Vox no da mayoría en ninguna de las encuestas. A Ciudadanos no lo cito por motivos evidentes.

Y ahora, el problema de Casado:

¿Está Casado en esa lucha o teme, por el contrario, que le llamen facha por trabajar junto a Vox? Eso despierta en mí una pregunta que Cayetana también se hace. ¿A qué tanto remilgo con Vox en la cámara nacional cuando el PP está gobernando en Madrid capital, en la comunidad autónoma de ídem, en Andalucía o en tantos otros sitios con el apoyo de los de Abascal? ¿Ahí sí, pero en el congreso no? ¿Tanto le puede la estética a la actual dirección popular que se hace la foto de Colón pero no la de presentar una moción conjunta? ¿En qué quedamos, era virgen o era puta, era monja o meretriz, son galgos o son podencos?

Finalmente, lo más importante del artículo de Giménez, esa frase que utilizará un par de veces: “Si Cayetana mandase…”