Revolcón a Escolar tras acusar a VOX de ir a politizar las colas del hambre para acorralar a Sánchez

Ha querido estigmatizar a VOX y el tiro le ha salido por la culata.

La líder de la formación de Santiago Abascal en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se acercaba en la jornada del 4 de noviembre de 2020 a una de las llamadas ‘colas del hambre’ para echar una mano y hablar con las personas que hasta allí se acercaban.

Monasterio cargaba contra las restricciones del estado de alarma decretado por el Gobierno Sánchez y que tenían aplicación diversa en cada autonomía:

Es una práctica totalitaria porque no permiten a la gente trabajar, provocan estas colas del hambre en las que están los camareros que trabajan por la noche, azafatas que tenían trabajo en las ferias o transportistas. No entienden que esto es lo que nos arruina a Madrid, a España. No se puede cerrar por la negligencia de nuestros políticos que no han sabido poner test, rastrear ni combatir al virus. Que prioricen lo que de verdad tienen que priorizar y se olviden de fiestas de políticos.