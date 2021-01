Abascal, el político con más repercusión de Twitter a pesar de la censura ‘progre’: «Enseguida me quitarán la cuenta»

Santiago Abascal (VOX) sabe cómo está montado esto. La derecha lo tiene muy mal en las plataformas sociales. Aquí en España tenemos varios ejemplos. Las opiniones en Facebook están amordazadas por los verificadores que no son verificados, Newtral (Ana Pastor) y Maldita (extrabajadores de laSexta) y Twitter se emplea a fondo para censurar cuentas contrarias a la ideología progre.

Pues bien, aún con esos antecedentes, un informe asegura que Abascal es el político que ha tenido más repercusión en 2020 en la red social del pajarito azul.

El líder de VOX aplaca la euforia y no lanza las campanas al vuelo: «No lo pregonemos demasiado que enseguida me quitan la cuenta o ponen una advertencia permanente por cada uno de mis mensajes. Los progres que dirigen twitter ya se han atrevido incluso con el presidente de EEUU.»

Twitter, que censura toda critica dura a Sánchez o Iglesias, permite durante horas el hashtag ‘Matar a Abascal’

Vaya por delante que, desde hace bastantes meses, Twitter España bloquea de forma masiva y automática o suspende temporalmente las cuentas de opinadores influyentes de la red social… de derechas.

Nada chocante si no ocurriera que los perfiles que están siendo sometidos a restricciones tiene casi siempre ciertas ideas en común: son críticos con el feminismo de corte neomarxista, el independentismo y cargan con comentarios sagaces contra el establishment progre impuesto por grupos de izquierda en nuestro país.

Pues van unos facinerosos de la órbita de Podemos o el PSOE y suben a la red social el hashtag ‘Matar a Abascal‘ y no pasa nada. Al menos durante bastantes horas.

Twitter ha tolerado que sea tendencia toda la tarde ‘Matar a Abascal’. ¿Por qué eso no es delito de odio @TwitterEspana? ¿Por qué lo habéis permitido? ¿Si hubiese sido ‘Matar a Pedro Sánchez’ habríais actuado igual? #TwitterResponde pic.twitter.com/DW0wik9ZTm — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 9, 2020

VOX denunciaba que Twitter ha permitido que la frase «Matar a Abascal» fuera tendencia en España durante varias horas, sin cerrar la cuenta sus impulsores:

«Twitter ha tolerado que sea tendencia toda la tarde ‘Matar a Abascal’. ¿Por qué eso no es delito de odio, @TwitterEspana? ¿Por qué lo habéis permitido? ¿Si hubiese sido ‘Matar a Pedro Sánchez’ habríais actuado igual?»

Twitter se pone chulo con los periodistas y cierra cuentas a discreción: ahora, una asociación en favor de la libertad

Ejemplos hay varios.

En Twitter se quitaban la careta de manera taxativa y ya no hay vuelta atrás: son unos censores de tomo y lomo en función de la ideología, de modo que todo lo progre estará mucho mejor que todo lo que provenga de la derecha, que será susceptible de sufrir su censura.

El pasado 20 de febrero de 2020 Twitter decidió suspender la cuenta de la Asociación de Periodistas y Analistas por España (APAE), alucinen, ¡en su mismo primer día de existencia! Y todo, tras informar de que el objetivo de esta asociación es defender la libertad de expresión, el Estado de Derecho y la Constitución como valores de entendimiento. Cosas muy locas si eres de extrema izquierda, claro.

Es curioso también que en el propio manifiesto fundacional de dicha asociación aludían a que se luchará desde ella contra el cierre en cuentas sociales por motivos sectarios e ideológicos, como ha ocurrido con partidos como VOX en anteriores ocasiones.