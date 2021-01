Andrea Levy se marca un baile con los Reyes Magos y apalea al socialista que se mofa: «¡Machista!»

Tremendo lío el que se ha montado este día 4 de enero de 2021 a la espera de que los Reyes Magos hicieran su aparición por Madrid. Y como casi siempre cuando se trata de un lío genuino que incluye insultos, descalificaciones y malos entendidos: ocurrió en Twitter.

La protagonista en este caso es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, que se metió entre pecho y espalda un baile fantástico junto a los Reyes Magos y junto al alcalde y alcaldesa de la capital, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís.

El alcalde lo intentó con la mejor de las intenciones, pero lo suyo no es el baile, y Levy se lo pasó en grande. Villacís, más tímida, se mostró un tanto avergonzada y no quiso participar del jolgorio. Pues bien, en Twitter y también en la política hay quien no entiende este tipo de cosas, igual que no sabe discernir entre los Reyes Magos y sus pajes. Y en esas anda un diputado socialista, que montó un buen pollo gracias a que Levy no se calla ante nada y ante nadie:

Disculpe, señor socialista, ¿se está metiendo con mi forma de vestir? De verdad que de tan progres y modernos sois de lo más carca y retrogrado.

No hay más machismo que en un aliado socialista! https://t.co/ZdDtQ3kRr0 — Andrea Levy (@ALevySoler) January 3, 2021

Efectivamente, el socialista quiso dárselas de listillo recordando aquella vieja etapa en la que Manuela Carmena vestía a sus Reyes Magos con trapos, y se equivocó entre el concepto de los propios Reyes y el de sus pajes. Levy, por su parte, entendió que el ataque iba contra ella por su jersey. Pero todo quedó en un divertido choque navideño, dado que la concejal ya estaba esta mañana pegándose un buen bailoteo con, esta vez sí, señor García, los Reyes Magos: