La censura del Big Tech: Amazon desactiva Parler, cerrando sus servidores a la red social de derechas

Al sátrapa Maduro, a los torturadores chavistas, a los ayatolas iraníes, a los jerarcas chinos, a los terroristas de ETA o a los narcos de las FARC, no le cierran los millonarios de la Big Tech un sólo acceso, pero a todo lo que huela a discrepante de derechas o partidario de Trump, lo persiguen con saña.

La red social Parler ha sido desactivada de internet este lunes, 11 de enero de 2021.

Lo ha hecho Amazon, cerrándole sus servidores y con la excusa la red social no censura a los mensajes ‘violentos’ de muchos de sus usuarios.

El sitio de rastreo de internet Down For Everyone Or Just Me mostró a Parler desactivado justo después de medianoche local (08H00 GMT del lunes), lo que sugiere que sus dueños no consiguieron ningún otro proveedor de servicio.

Parler, cuya popularidad se disparó en las últimas semanas, se convirtió en un refugio para algunos internautas indignados con la censura de redes sociales como Twitter, que cerró definitivamente la cuenta de Donald Trump el viernes.

En la red Parler se han difundido mensajes de apoyo a quienes irrumpieron en el Congreso e incluso algunos en los que se convocaban nuevas protestas contra el resultado de las presidenciales de noviembre, ganadas por el demócrata Joe Biden.

Amazon sigue así los pasos de Google y Apple, que ya retiraron Parler de sus plataformas de descargas.

En una carta enviada a la red social, la compañía justificó la decisión por el aumento de «contenidos violentos».

En una serie de entradas en Parler, su fundador, John Matze, confirmó el sábado que su aplicación no estaría disponible a partir del día siguiente y acusó a los gigantes tecnológicos de estar en «guerra contra la libertad de expresión».

Gab, otra plataforma de redes sociales recien llegada, dio la bienvenida a los usuarios de Matze y Parler mientras el sitio está inactivo:

We welcome John Matze, Dan Bongino and everyone on Parler to speak freely on Gab while they work to get the platform back online. — Gab.com (@getongab) January 11, 2021

A sus inicios en 2018, Parler era sobre todo un territorio de gente rara, pero ahora atrae a conservadores más tradicionales, incluidos congresistas republicanos.

Como otras plataformas alternativas a los gigantes Twitter y Facebook, Parler tiene normas más laxas respecto, no censura a nadie, y permite contenidos más directos, incluidos los ‘políticamente no correctos’, que las redes tradicionales, controladas por multimillonarios que juegan a progre.