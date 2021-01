Twitter baja el pulgar a Ignacio Escolar por manipular unas declaraciones de Albert Rivera sobre la vacunación

Le han dado hasta en el carné de identidad.

Y a fe que se lo ha ganado con creces.

Ignacio Escolar cogía un trino de Albert Rivera y, de manera completamente sectaria, lo recortaba y lo amoldaba a gusto de consumidor.

El propósito del director de eldiario.es no era otro que poner a los pies de los caballos al exlíder de Ciudadanos y hacer ver a su parroquia de lectores que el que fuera político naranja reclamaba que los políticos fuesen los primeros en vacunarse.

De hecho, el titular de la noticia fue el siguiente:

Y así lo contaba también el rotativo digital en su cuenta de Twitter:

Pero la verdad es que yendo a la fuente original, es decir al trino de Albert Rivera, la frase completa no dice lo que el medio de Ignacio Escolar ha vendido a sus lectores:

Y, claro está, el personal se sintió estafado por el titular falso escogido por Escolar:

Obviamente, no ha dicho eso. Las declaraciones han sido:

no ha dicho eso, pero es lo que Escolar pretende que creáis: «DESPUÉS de nuestros mayores, enfermos crónicos, sanitarios y resto de servidores públicos deberían vacunarse nuestros gobernantes y legisladores. Darían ejemplo y estarían disponibles 24 horas y 365 días»

Que no voy a ser yo quien defienda a Rivera, pero no ha dicho lo del Tweet, no seais vagos, abrid la noticia y leedla.

— Jesús (@babieka23) January 21, 2021