Ni una sola explicación sobre la asesora-niñera, pero Iglesias se lanza a por El Chiringuito mezclando fútbol con su sectarismo

No le verán a Pablo Iglesias salir a dar explicaciones sobre el vergonzoso y chapucero asunto de la niñera de su hija Aitana, que en realidad es asesora de Irene Montero en Igualdad a razón de 50.000 al año pagados por los españoles.

Tampoco le verán yendo a visitar a residencias de ancianos, tan apaleadas por el coronavirus, y a pesar de que el podemita es el Vicepresidente de Asuntos Sociales. Pero eso sí, series de televisión se las ve todas, al chau chau de Twitter está siempre, y no iba a ser menos lo de meterse a tertuliano futbolero y generar, de paso, una polémica ideológica.

Pablo Iglesias está en todas las que no debe estar y no se le espera en ninguna de las que debería aparecer.

Y este 5 de febrero de 2021 no pudo tener el dedito quieto para tuitear comentando a un mensaje de El Chiringuito en el que apuntan algo que bien podría parecer obvio pero que no tiene por qué serlo. Además, el tuit en cuestión del programa deportivo no lleva ninguna malicia ideológica ni territorial, como sí ha querido hacer el sectario podemita.

Vascos hablando en euskera entre ellos. Ahora sí que se rompe España 🙈 https://t.co/HysXlYNhD5 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 5, 2021

RIDÍCULAS VIÑETAS PARA EL ESCÁNDALO DE LA NIÑERA

La única explicación que al respecto de la vergüenza de la niñera se ha dado desde Podemos, casi 48 horas después de que el tema saliera a la luz, ha venido desde el perfil de Twitter de la formación con una ridícula viñeta: