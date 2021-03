Isabel San Sebastián planta cara a los energúmenos que la acosan por haber criticado a Irene Montero

Sin apenas experiencia y sin casi haber dado un palo al agua, Irene Montero es ministra.

Y buena parte de ello, gracias a su condición de pareja y madre de los hijos del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Pero tengan mucho cuidado si van siquiera a insinuar algo de esto, porque se lanzarán sobre usted los trols podemitas.

Si es al contrario, sí está permitido. Por ejemplo, si es Pablo Iglesias señalando en una televisión en prime time a Ana Botella por llegar a alcaldesa de Madrid gracias a su condición de ser la mujer de Aznar, pues entonces sí vale: «Una mujer cuya única fuerza viene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido».

Y todo esto es lo que le está pasando en estos días alrededor del 8M de 2021 a la periodista Isabel San Sebastián, una habitual de ajustar cuentas a Podemos, a sus pamplinas y de señalar a sus líderes.

La colaboradora de distintos medios de comunicación se mostró muy dura contra la podemita ministra de Igualdad desde el programa en internet Estado de Alarma:

Me hierve la sangre. Yo he tenido que conciliar, hacer una carrera en un mundo eminentemente masculino, ¿pero ella?

Pero sí tú la única cama que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra. Si ella cuando nació las mujeres ya teníamos todos los derechos, fue a la Universidad que le pagamos los que estábamos trabajando con nuestros impuestos y de ahí fue cajera y luego ministra por la vía más vieja del mundo. ¡Pero tú que has tenido que conquistar!

Esta chica está cada día peor. Hoy he leído unas declaraciones suyas, hablando de la calle, y de lo que nos costó, y reivindicando nuestros derechos… ¡pero tú que conquistas has tenido que hacer, niñata!

Así que a San Sebastián, cuyo mensaje se viralizó en las redes sociales, le comenzó a caer la del pulpo desde los trols podemitas y de ultraizquierda a través de la propia Red. Por eso se quejaba la periodista en su Twitter, y con toda la razón:

Lo de la “sororidad” debe de estar, como su peculiar “feminismo” reservado a la izquierda y ultraizquierda. Contra las demás, hay barra libre de insultos, incluidos los más groseros y machistas. Debe de ser otra contradicción más de las muchas que cabalgan…

— Isabel San Sebastián 🖌📚 (@isanseba) March 8, 2021

Los trolls de presa andan sueltos… — Isabel San Sebastián 🖌📚 (@isanseba) March 8, 2021

Voy a ausentarme unas horitas. Gracias de corazón a cuantos me habéis apoyado. A los que me insultan a mí y a mi familia de la manera más soez y machista, que os zurzan. He aguantado cosas peores y aquí sigo 😎

— Isabel San Sebastián 🖌📚 (@isanseba) March 8, 2021