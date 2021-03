Losantos: «El 4 de mayo votaremos la España que simboliza el Madrid de Ayuso»

Murcia y Madrid han sido, son y serán referencia informativa en España.

La triple jugada para desalojar al PP de la región pimentonera (capital y autonomía) y la posibilidad de hacerlo también en la Puerta del Sol da juego suficiente para la tribuna dominicial de Federico Jiménez Losantos.

Este 14 de marzo de 2021 escribe en Libertad Digital sobre como Isabel Díaz Ayuso supo leer a la perfección las intenciones de Ciudadanos.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) glosa la figura de la presidenta madrileña y asegura que en algunos momentos ha estado desasistida hasta por su propio partido:

La Comunidad de Madrid , es decir, Isabel Díaz Ayuso, ha librado en el último año una guerra sin cuartel contra el Gobierno social-comunista, y ha sido tan injusto, salvaje y rastrero el trato a la presidenta de la Comunidad, tan abandonada también por el teo-casadismo que hasta la enfrentaron con Almeida y le negaron la presidencia del partido, que a los ojos de la opinión pública, tan sensible políticamente en Madrid, se ha ido convirtiendo en referencia y valor político por sí misma, no al margen sino a pesar del PP.

Losantos se exaspera con la galbana de la dirección nacional del PP pese a ser conscientes de la que Ciudadanos le tenía preparada en Murcia:

La víspera de la moción, porque Murcia es pequeña y el apaño era escandaloso, la conocía el PP, pero no convocó elecciones. VOX le ofreció a López Miras cambiar la Ley para que pudiera presentarse a un tercer mandato, pero éste, o Teodoro , o Casado , o la sombra de Rajoy , hicieron lo mismo que éste ante la moción de censura de Sánchez: dejarle el Poder a la Izquierda antes de que pudiera ganar las elecciones otro partido: Cs o VOX.

Resalta que aunque Moncloa había leído bien lo que haría el PP, es decir nada, falló al no tener en cuenta a Ayuso:

El cálculo de Moncloa era correcto: el PP quedó paralizado. Pero Ayuso, no. El factor individual, típico de la Derecha, suele escapar al cálculo de la Izquierda, tan colectivista e hiperlegitimada que pierde de vista la realidad. Al no convocar elecciones el PP de Murcia, Ayuso se quedaba sola. Como ha estado este último año. Y sola decidió que no le iban a madrugar la Presidencia los rojos y los pomelos, naranjas por fuera, rojos por dentro.

Y como todo político en democracia asediado por la corrupción partidista hizo lo único decente: acudir a las urnas. Pero al disolver, Ayuso hizo algo más: un discurso que no era una explicación del lance sino una llamada al combate político resumida en la frase final: o Socialismo o Libertad.