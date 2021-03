Fastuoso ‘palo’ de Tertsch al bocazas Echenique recordándole en qué partido hablan de azotarlas hasta sangrar

El podemita Pablo Echenique ha demostrado con creces que es de los tipos más peligrosos que su partido tiene en el Congreso de los Diputados.

Rezuma odio, rencor, sed de venganza, acusaciones sin fundamento y ganas de enardecer a los violentos de la calle. Y todo esto lo ha demostrado principalmente con una mano afilada para publicar mensajes miserables en redes sociales.

El último y más polémico, este pasado 24 de marzo de 2021, asegurando directamente que los maltratadores y abusadores sexuales votan a partidos de ultraderecha. Se refiere a VOX, PP, Ciudadanos y seguiramente hasta PSOE, todo lo que esté a la derecha de los radicales de izquierdas de Podemos.

Tan necia fue la afirmación que incluso el propio podemita la tuvo que matizar ante el aluvión de mensajes llamándole de todo. Así que lo arregló diciendo que a esos partidos les votaban «mayoritariamente», «como también es obvio que hay partidos que buscan el voto machista y maltratador».

No tiene fin en lo de odiar este tipejo, que siguió toda la semana recibiendo duras contestaciones.

Si embargo, probablemente la mejor de todas ellas le llega unas horas después pero para callarle la boca definitivamente. El tuit en cuestión es obra del eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, enemigo íntimo de Echenique y de cualquier otro podemita en la política y en el Twitter:

Genial la memoria de Tertsch recuperando aquel sucio pasaje en el que Pablo Iglesias demostró con palabras ser más machista, maltratador y abusador que ningún otro político en liza. Mariló Montero puede dar buena cuenta de ello. Conviene nunca perder de vista esta conversación entre Iglesias y Monedero en Telegram:

Pablo Iglesias: «No me gustan los niños ni la familia, ni pasear por el parque, ni vestir bien, ni que me paren las viejas ni que franquistas asquerosos me digan ole tus cojones. Con la política me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías… No me la pone dura».

Juan Carlos Monedero: «Díselo a la Mariló (sic). Después, claro, de llamarla Marilú. Y hacer un chiste sobre las galletas».

Pablo Iglesias: «La azotaría hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular. Un marxista algo perverso convertido en psicópata».