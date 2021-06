Tsunami digital: un fallo global en Internet deja sin servicio miles de páginas en todo el mundo

Un fallo global en internet está afectando este martes 8 de junio de 2021 a numerosas páginas, entre otras, plataformas de medios de comunicación. Sitios como The New York Times, Twitch, Financial Times, Amazon o Reddit están sufriendo problemas de acceso. También se ha visto afectada Periodista Digital.

Como consecuencia, miles de webs se han caído o han sufrido serias dificultades para poder funcionar con normalidad. Todo apunta a que el detonador de lo ocurrido ha sido el proveedor de CDN llamado Fastly.

La propia compañía, una pieza clave de la infraestructura de la red para la distribución de contenidos, ha admitido los problemas.

Este proveedor basa su poder en acelerar el comportamiento de los sitios web, guardando ciertos datos y haciendo más sencilla su visualización.

¿Qué es Fastly?

Estamos hablando de una de las principales empresas de servidores y servicios de seguridad en la nube a nivel mundial. Cuenta con más de 10 años de antigüedad y cotiza en la bolsa de Nueva York.

La empresa Fastly cuenta con más de 1000 empleados en plantilla. Cotiza en la bolsa de Nueva York con un precio de 50,70 dólares la acción al cierre de la sesión del lunes 7 de junio de 2021.

Fastly tiene su sede central en San Francisco (California) y se encuentra especializada en optimizar el funcionamiento de las páginas web, servicios de seguridad informática y redes de distribución de contenidos.