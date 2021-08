Chorreo de collejas a Anabel Alonso por lanzarse contra Djokovic de forma pésima

Anabel Alonso tiene pocos méritos. A nuestro juicio es una actriz bastante floja, como cómica es pésima -capaz no solo de no hacer reír a nadie sino además poner nervioso al espectador con su sobreactuación y voz estridente- pero como tuitera no tiene precio: va bobada tras bobada. Y la última, este 1 de agosto de 2021, ha sido de aúpa.

Ya saben que se ha puesto de moda entre la izquierda más indocumentada cargar contra Novak Djokovic, porque ‘la corriente Simone Biles’ así lo requiere.

Ya da igual que el tenista haya salido a matizar que cuando hizo sus declaraciones sobre la ‘presión en el deporte’ no se refería a la fantástica gimnasta americana que se ha retirado de los Juegos Olímpicos de Tokio por problemas de ansiedad. Pero que la realidad no te estropee abalanzarte contra un héroe…

Porque sí, Djokovic es un gigante del deporte, probablemente el mejor tenista de la historia, avalado por sus 20 torneos Grand Slam, un futuro brillante por delante, aunque se le atraganten las medallas olímpicas (solo atesora un bronce de Río de Janeiro 2016), así que no hay mejor villano para los limitados de izquierdas. Tampoco se crean que son muy de Nadal, que es sumamente patriota. Así es el complejo de los progres.

En cualquier caso parece sumamente presuntuoso y osado intentar hacer de menos a este coloso del deporte, pero la infecta Anabel Alonso se ve capaz de eso y de más.

Por suerte, los tuiteros la pusieron en tendencias, colleja tras colleja:

Djokovic y Anabel Alonso han ganado los mismos “Goyas” en su carrera. Djokovic tiene 20 títulos de Grand Slam y Anabel Alonso recibía collejas en una serie, cada uno tiene sus éxitos. pic.twitter.com/lRpH2a5j5Q — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) August 1, 2021

A la posteridad dejaremos los tuits de Anabel Alonso. Asi en Futuro comprenderán porque en estos años llegaron a ser ministros Garzón y Ione Belarra 🤨 — Arsenico 🇪🇸 🇪🇺 🈷️🈵🈷️ (@Arsenico_bis) August 1, 2021

Me despierto y veo a Anabel Alonso comparándose con uno de los mejores tenistas de l historia. Compárate con Adriana Lastra y gracias. https://t.co/kaEgeQGP4L — El Camarlengo 🏳️‍🌈🏴 (@El_Camarlengo) August 1, 2021

Imbecilidades Anabel Alonso, en abierto en laSexta

Si aún así no han quedado contentos con saber quién es Anabel Alonso y qué tipo de cosas piensa y tuitea, les recordamos una de sus ‘mejores’ apariciones en televisión, concretamente en laSexta. Entre la grima y la lástima –Imbecilidades Anabel Alonso, en laSexta: cómo hacer el memo en televisión para que te sigan llamando-: