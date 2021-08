‘Rescate’ y ‘apaleo’ a Fernando Simón: «No es más tonto porque no entrena, es un impresentable»

Fernando Simón está desaparecido. Y es para celebrar.

Sin embargo, lo tedioso del mes de agosto en compañía a un verano especialmente duro para los españoles porque el coronavirus no baja como debería a pesar de la vacunación y de tantas restricciones durante tanto tiempo, han llevado a los internautas y tuiteros a rescatar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

No hay que olvidar que durante muchos meses los españoles asistimos a las ruedas de prensa de Fernando Simón de forma diaria, de modo que es comprensible que buena parte de los ciudadanos sientan una suerte de síndrome de Estocolmo y de cuando en cuando quieran volver a él. A ese desaliño y voz machacada que cuenta cosas sobre el virus y no da ni una. O manipula. O miente. O se equivoca de forma lamentable.

De modo que en esta ocasión, con la incertidumbre bestial ciñéndose sobre el mundo entero, con el avance de la variante Delta saltándose vacunaciones y con los contagios al alza, parece un buen momento para rescatar a Simón y por qué no, ‘apalearle’ en la plaza pública.

Y es que fue en marzo de 2021, el día uno para ser más exactos, cuando Simón dijo en rueda de prensa que había que «aguantar, porque no queda tanto, mes o mes y medio de pandemia».

Un absoluto fenómeno del error y de los augurios absolutamente innecesarios y que nadie le pide, que de hecho, tanto le han complicado la vida. ‘Fallas más que Fernando Simón’, podría ser perfectamente un nuevo refrán para el refranero español.

Unos tuits que resumen el trabajo del epidemiólogo:

Este 4 de agosto de 2021 la contraportada del diario El Mundo fue el ínclito Doctor Alfonso Cabezas. Controvertido siempre, lo que aquí interesa de ello es que precisamente pone a caldo a Fernando Simón:

Pregunta.– ¿Cómo pasó el Covid?

Respuesta.– Me ingresaron el día 1 de abril del año pasado y a mi hija le dijeron: ‘Despídete de tu padre, que no pasa de esta noche’. Hay una cifra en los análisis que se llama el dímero D, que es el que marca la coagulación y los trombos. Lo normal es 500, yo tenía 35.000. Estuve 16 días ingresado. En mi vida lo he pasado tan mal. Si esta panda de imbéciles que tenemos en este país supiera lo malo que es esto ya llevarían o hubieran llevado mayor cuidado. En fin, gracias a Dios me he recuperado fenomenal, me trataron muy bien. Lo único que me ha quedado es una secuela en el ojo izquierdo, que he perdido un 40 o 50% de visión. Pero, vamos, San Pedro debió decir: ‘Coño, este sube aquí arriba y nos organiza la de Dios. Que no suba, que se quede una temporada abajo’. Es la única explicación.

P.– ¿Cuál es su opinión de los expertos en la pandemia?

R.– El Fernando Simón éste, que no es más tonto porque no entrena. Es tonto hasta el mediodía y luego por la tarde, también. ¿De dónde lo han sacado? El padre era un psiquiatra en Zaragoza, que era bastante bueno. Pero es que él… Yo cada vez que lo veo me entran gases. No digo que no sea inteligente, pero es un impresentable. Y luego Illa. ¿Qué tenía ése de ministro de Sanidad?