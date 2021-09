Cárdenas estrena programa con un golpe tremebundo a Yolanda Díaz: «¡Eres una sinvergüenza!»

Uno de los cambios más sonados de la radio en este verano de 2021 es el de Javier Cárdenas, despedido de Atresmedia donde tenía un espacio radiofónico en Europa FM (Levántate y Cárdenas) y fichado por Eduardo Inda para hacer un podcast en OkDiario.

De modo que fue este lunes 6 de septiembre de 2021 cuando arrancó el controvertido locutor, acompañado por Albert Castillón y Carlos Cuesta entre otros, con su programa en internet Levántate OK y le bastaron apenas cinco minutos de programa al ex de Crónicas Marcianas para poner a caer de un burro a más de uno. Destacamos sus palabras hacia Rufián y Yolanda Díaz:

¿Ha tardado un poquito Rufián en condenar esas declaraciones, no? Porque esta persona que dice eso, que tiene un programa de televisión de viajes con Nuria Roca, cuando dice que hay que matar a los de VOX, Rufián se calla. Es un chiste que este sea un líder político, pero sin él Sánchez no estaría en el Gobierno. ¡Y no le dice que por ahí no pasa! Se queda callado y esboza una sonrisa. Y cuando se da cuenta con los miles de asesores que tiene pagado con nuestros impuestos, pide perdón. Y es super amigo de Otegi, ¡qué se puede esperar!