Fastuoso golpe de Cárdenas a la ministra del ‘coño como una mesa de grande’: «¡Solo gilipolleces!»

Se juntan en esta información dos elementos descomunales:

Por un lado, Javier Cárdenas, despedido antes del verano de Atresmedia por sus críticas al Gobierno y después fichado por OkDiario para hacer su LevántateOk diario.

Y por otro, Irene Montero, la ministra del 8-M, pareja sentimental, ex o lo que sea, de Pablo Iglesias, y podemita jefe de verdad diga lo que diga Yolanda Díaz.

El primero encara su segunda semana al frente de su podcast despertador en el que acostumbra a atizar a los ministros y demás personal que tenga que ver con el Gobierno de Sánchez, y lo hace con gracia.

Y mientras, la titular de Igualdad se recupera de la insultante patochada de la que formó parte en la Cadena SER, en la que el periodista que se cree gracioso Quique Peinado le aseguró en su misma cara que «la ministra tiene un coño como esta mesa». La líder del feminismo patrio, embobada, respondió que «qué piropo más bonito».

Así y todo, la vida política sigue adelante para Irene Montero, pero hace especial gracia el palo que le dedicó este lunes 13 de septiembre de 2021 el susodicho Cárdenas.

El telón de fondo no tiene nada de agradable, porque el locutor abordaba la problemática del suicidio en España, pero el meneo final a la ministra podemita sí resulta chistoso:

Los suicidios en España casi triplican a las muertes en accidente. ¿Y tú has visto alguna campaña? NO, yo tampoco, el suicidio está silenciado en España, yo lo denuncié cuando estaba el Gobierno de Rajoy, en el momento fuerte de la crisis, porque hubo un incremento tremendo, pero se dio un acuerdo entre los grandes medios para silenciar este tema. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, igual, el mismo silencio. No se habla.