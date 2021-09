Cárdenas se lanza a por Marlaska: «No sé cuándo este hombrecillo se dio con alguna puerta en la cabeza»

Contaba Alfonso Egea en OkDiario que en enero de 2021 fallecía por COVID un funcionario, Antonio Jesús Marín, policía nacional perteneciente a la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Málaga. Se había contagiado en medio de la crisis migratoria de Canarias a la que había sido enviado.

Y ahora, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le deniega una medalla póstuma a este policía:

Al funeral del único agente de policía contagiado y fallecido de forma cierta como consecuencia de un acto de servicio el ministro Fernando Grande-Marlaska decidió no acudir. Eso ya dice mucho. Uno de los amigos del policía fallecido atiende a este periódico por teléfono y se le quiebra la voz: “Han pasado 24 horas desde que sé lo de la medalla y no me atrevo a llamar a la mujer de Antonio Jesús”. Alguien debería hacerlo y ya.