Cárdenas burrea a Rufián por su penoso lloriqueo a los podemitas: «Gabriel, sois unos segundones»

A Gabriel Rufián se le escapó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados algo que se le va a volver en contra.

Fue una suerte de lamento, de lloriqueo, porque los socialistas y podemitas no les necesitan ni para acordar ciertas leyes importantes, como en este caso la de Vivienda.

Así que este 5 de octubre de 2021 será recordado por esas dos cosas: el día del acuerdo por una ley bochornosa para el alquiler, y por el día en que Rufián lloriqueó porque ‘los mayores’ no le hacían ni caso.

Y a esto se agarró Javier Cárdenas para su editorial en el podcast de OkDiario (Levántate OK) este 6 de octubre de 2021.

Muy divertido, el locutor, llamando al indepe Rufián por su nombre, le dedicó tres párrafos y unas cuantas verdades que deberían repartir en los colegios de Cataluña:

Gabriel, demostráis que sois unos segundones, que lo que hacéis es ir a remolque de Unidas Podemos. No lo demuestra ERC, sino tú especialmente, Gabriel. Y a las pruebas me remito.

Y también estaría bien que explicarais si tanto fardáis de que tenéis la llave del Gobierno de España, ¿cómo es posible que no le hayáis obligado a hacer un referéndum de verdad y no aquella pantomima ilegal? Te lo contesto yo, porque se os acaba el momio, porque si saliera el sí en Cataluña tendríais que dar un paso adelante y no queréis darlo, porque vosotros hacéis negocio justamente con la confrontación, con el vender a la gente en Cataluña que están oprimidos y España os roba… Pero es que si la gente dijese que no, tenéis un problemón, porque habéis estado invirtiendo al año más de mil millones de euros para nada.

Por eso, vosotros que tenéis la llave del Gobierno de Sánchez, y él ha demostrado que pactaría con el mismísimo diablo… Cuando estaba el PP no parabais de hacer pulsos, ¿y cómo le explicas ahora a tu gente que a ese Gobierno de España, que es tan malvada, no le ponéis ni en un compromiso? Por eso, Gabriel, pasas más tiempo en Madrid que en Cataluña, porque en las últimas diadas allí te silbaron y te montaron une escrache de muchísimo cuidado. Así que menos lobos, macho, y deja de engañar a la gente.