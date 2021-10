Cárdenas bucea entre los podemitas condenados: "Asesinos, atracadores, pederastas, etarras... ¡pone los pelos de punta!"

Javier Cárdenas está que trina con los podemitas.

Eso es por defecto, pero claro, después de una nueva condena más para un diputado de la formación morada y por algo tan grave además como atentado a la autoridad, pues para qué necesitamos más. A Alberto Rodríguez, el rastas, le ha caído mes y medio de cárcel, que quedará en multa, en lo que supone una nueva condena vergonzosa para la formación política podemita.

Y Cárdenas no pudo más, en el podcast de OkDiario (Levántate Ok) este 8 de octubre de 2021, y tiró de la manta, buceando entre todos los casos de condenas dentro del partido de Pablo Iglesias:

Es impresionante, Podemos acumula ya 15 condenados: asesinos, asesinos, ¿eh? Atracadores de banco, pederastas, etarras… Esto es lo que aglutina Podemos. Ione Belarra relajó el código ético de Podemos, porque si no no se salvaba ni uno. “Los condenados no dimitirán si existe un contexto de acoso”,y para ellos eso es que ellos pueden agredir sin que se les haya agredido a ellos. Si la Policía no les deja pasar un cordón policial, tienen que agredirles, y eso es un contexto de acoso.

Me río cuando dicen “los socios del Gobierno”. No, no, son el Gobierno. Asesinos, atracadores, pederastas y etarras. Y hablamos de gente que no tiene ni pajolera idea de cómo se gestiona una empresa, imagínate un país. O creemos que Alberto Rodríguez, que acaba de ser gestionado, ¿tiene idea de cómo se gestiona una pequeña empresa? No tiene ni idea.

O Isa Serra, condenada a 19 meses de cárcel por enfrentarse a una mujer policía, ¡muy feminista! Atentos a cómo insulta esta gentuza: “Eres mala madre y cocainómana”. Es impresionante, ¿pero feminista, eh? Al cien por cien.

Y nos hemos olvidado de Juanma del Olmo, que acusó de violador a un hombre que murió. Es un no parar. Y esto por defender a una candidata en Ávila, que fue condenada a 30 años por asesinato a su exnovio y cumplió siete. Y ella pensaría que en Podemos caben todos…

Es un no parar. José Luis Nieto, el nuevo líder de Podemos en Madrid, condenado por un delito de robo con violencia a un banco. No te lo pierdas. Así podríamos continuar. Josetxo Arrieta fue condenado a sis años de prisión por pertenencia a ETA. Vas viendo lo que hay en el Gobierno y pone los pelos de punta.

¡Son el Gobierno! Ahí tenéis lo que algunos votaron.